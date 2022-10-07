Парламент Норвегии закрывает сауну, чтобы сэкономить электроэнергию
Норвежский парламент в пятницу, 7 октября, объявил о ряде новых мер, направленных на экономию электроэнергии
Об этом сообщило издание The Local .
Кроме того, что в парламенте закрывается сауна, также снизится температура в помещениях и уберутся дополнительные обогреватели в парламентских офисах. Температура в зданиях парламента будет снижена с 20-22 градусов до 19-20 градусов.
"Европа находится внутри тяжелого энергетического кризиса, и стортинг хочет внести свой вклад в усилия по экономии электроэнергии. Именно поэтому мы принимаем ряд срочных мер, которые помогут немедленно сократить потребление электроэнергии", - сказал спикер стортинга Масуд Гараххани.
Кроме того, новые меры предусматривают расширение практики отключения света, вентиляции и отопления в неиспользуемых помещениях, а также уменьшение наружного освещения.
"Мы продолжим работу над рядом долгосрочных мер по энергосбережению, которые могут дать еще больший эффект, например увеличение теплоизоляции и улучшение систем вентиляции. Кроме того, мы рассмотрим возможность установки солнечных батарей", - сказал Гараххани.
- 1 октября газ начал поступать в Польшу по новому трубопроводу Baltic Pipe из Норвегии через Данию и Балтийское море.
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