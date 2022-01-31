Парламент Нидерландов выступил за предоставление Украине оборонного оружия
В правящей партии Нидерландов VVD (Народная партия за свободу и демократию) и оппозиционной Партии труда высказались за предоставление оборонного оружия Украине
Об этом сообщает "Европейская правда".
Депутат от партии Рубен Брекельманс заявил, что премьер-министр Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хукстра должны приехать в Украину с конкретными предложениями по отправке Украине оружия.
Издание отмечает, что Украина уже обратилась в Нидерланды о помощи в вооружении, и Минобороны Нидерландов проводит инвентаризацию того, что можно поставлять в Украину.
Брекельманс считает, что это могли бы быть радары, высокоточное оружие, противотанковое оружие или противовоздушная оборона.
По словам депутата Кати Пири из оппозиционной Партии труда (PvdA), Нидерланды могут помочь Украине в борьбе против кибератак, обеспечить обучение или поставлять противотанковое оружие. И VVD, и PvdA подчеркивают, что выступают против того, чтобы отправлять в Украину нидерландских военнослужащих.
"Никаких войск, только оборонное оружие! (и действительно больше, чем просто шлемы, как это сделали немцы)", - написал Брекельманс в своем Twitter.
- Напомним, Польша предоставит военную помощь украинской армии, в том числе средства противовоздушной обороны.
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