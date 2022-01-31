Парламент Нидерландов выступил за предоставление Украине оборонного оружия

Об этом сообщает "Европейская правда".



Депутат от партии Рубен Брекельманс заявил, что премьер-министр Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хукстра должны приехать в Украину с конкретными предложениями по отправке Украине оружия.



Издание отмечает, что Украина уже обратилась в Нидерланды о помощи в вооружении, и Минобороны Нидерландов проводит инвентаризацию того, что можно поставлять в Украину.



Брекельманс считает, что это могли бы быть радары, высокоточное оружие, противотанковое оружие или противовоздушная оборона.



По словам депутата Кати Пири из оппозиционной Партии труда (PvdA), Нидерланды могут помочь Украине в борьбе против кибератак, обеспечить обучение или поставлять противотанковое оружие. И VVD, и PvdA подчеркивают, что выступают против того, чтобы отправлять в Украину нидерландских военнослужащих.



"Никаких войск, только оборонное оружие! (и действительно больше, чем просто шлемы, как это сделали немцы)", - написал Брекельманс в своем Twitter.

Напомним, Польша предоставит военную помощь украинской армии, в том числе средства противовоздушной обороны.