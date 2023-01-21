Об этом говорится в письме министра обороны парламенту, пишет "Европейская правда".

"Нидерланды принимают участие в проекте сотрудничества с США и Германией по поставке Украине зенитных ракетных комплексов Patriot, включая боеприпасы, обучение и запчасти для их обслуживания. Доставка этой системы вооружения является уникальной и сложной операцией. Сотрудничество предусматривает поставки Нидерландами двух пусковых установок и ряда ракет" , – говорится в письме.

Нидерланды также помогут в обучении украинцев для работы с системами Patriot.

"Таким образом Нидерланды вместе с союзниками реагируют на срочный призыв президента Зеленского обеспечить противовоздушную оборону против непрерывных ракетных атак и атак беспилотников на украинские города", - говорится в письме.

Кроме того, 65 солдат морской пехоты к апрелю будут тренировать в общей сложности 400 украинских военных. Это происходит в Великобритании.

Нидерланды имеют всего три зенитных комплекса Patriot, четвертый находится в резерве. Система может сбивать вертолеты, пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, баллистические и крылатые ракеты с высоты до 20 км и на расстоянии до 60 км.

Система Patriot состоит из радара, центра управления огнем и нескольких пусковых установок.

Ранее премьер-министр страны Марк Рютте заявил президенту США Джо Байдену, что Нидерланды предложат Украине зенитный ракетный комплекс Patriot вслед за Штатами и Германией.

19 января Палата представителей Нидерландов проголосовала за предоставление Украине ЗРК Patriot

20 января в правительстве Нидерландов заявили , что потенциально готовы обсудить предоставление Украине истребителей F-16, если Киев озвучит такую просьбу. Министр обороны Кайса Оллонгрен также заявила, что Нидерланды готовы профинансировать передачу танков Leopard 2 для Украины, которые передадут другие союзники - так, как уже помогали с поставками советских Т-72 из Чехии.

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