Парламент Нидерландов проведет дебаты о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС
В нижней палате парламента Нидерландов 22 июня пройдут дебаты относительно саммита лидеров Евросоюза, который состоится 23-24 июня в Брюсселе, там также обсудят предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС
Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге сообщил почетный консул Украины в Нидерландах Карел Бургер Дирвен.
“В последние две недели посол Максим Кононенко посетил различные фракции нидерландского парламента, чтобы рассказать правду об Украине и развеять ошибочные представления и недоразумения. 22 июня в парламенте Нидерландов состоятся пленарные дебаты по решению правительства. Посол и я присутствуем во время этих дебатов”, - сказал Дирвен.
Он надеется, что рекомендация парламента будет в пользу Украины.
- Европейская комиссия 17 июня рекомендовала дать Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что на пути к членству в ЕС Украине необходимо предпринять определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.
- В правительстве Нидерландов заявили о готовности поддержать предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Дания подтвердила готовность поддержать кандидатство в ЕС для Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
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