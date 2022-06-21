Парламент Нидерландов проведет дебаты о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге сообщил почетный консул Украины в Нидерландах Карел Бургер Дирвен.

“В последние две недели посол Максим Кононенко посетил различные фракции нидерландского парламента, чтобы рассказать правду об Украине и развеять ошибочные представления и недоразумения. 22 июня в парламенте Нидерландов состоятся пленарные дебаты по решению правительства. Посол и я присутствуем во время этих дебатов”, - сказал Дирвен.

Он надеется, что рекомендация парламента будет в пользу Украины.

Европейская комиссия 17 июня рекомендовала дать Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что на пути к членству в ЕС Украине необходимо предпринять определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.

В правительстве Нидерландов заявили о готовности поддержать предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Дания подтвердила готовность поддержать кандидатство в ЕС для Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.