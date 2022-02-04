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Парламент Нидерландов проголосовал за поддержку Украины на фоне угрозы вторжения РФ

4 февраля, 2022 пятница
15:13
война с Россией Парламент Нидерландов

В Нидерландах большинство парламентариев одобрило оказание Украине поддержки из-за угрозы российского вторжения

Об этом пишет Укринформ.

"Мы пренебрегаем самым главным: черные денежные потоки нужно остановить. Россияне имеют огромные активы, как в своей стране, так и за ее пределами. Мы даем отпор им лучше, когда бьем по их кошелькам", - заявил депутат нижней палаты парламента Нидерландов от партии D66 Сьерд Вимер Сьордсма.

Он добавил, что Владимир Путин стремится вернуться к временам СССР и остановить его можно только большими санкциями.

По словам депутата от партии премьер-министра Нидерландов Марка Рютте VVD (Народная партия за свободу и демократию) Рубена Брекельманса, страна должна быть готова к "худшему" и предоставить Украине оборонное вооружение на фоне российской агрессии.

"Когда страна стоит перед такой угрозой, убедитесь, что она сможет защитить себя", - отметил он.

Представители PvdA (Трудовая партия) назвали РФ агрессором и призвали ввести жесткие санкции.

Однако Ультраправая Партия свободы (PVV) Гирта Уилдерса выступила за налаживание отношений с Россией. Также политическая сила призвала думать только о нуждах Нидерландов.

Социалистическая партия (SP) тоже не поддержала предоставление военной поддержки Украине. Депутат Джаспер ван Дейк заявил, что между "оборонительным" и "наступательным" вооружением нет разницы.

В Гааге палата представителей говорила о ситуации в Украине с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстра и министершей обороны Кайсой Оллонгрен.

"Мы должны указать, какие будут последствия. Речь идет о целостности другой страны… Произошедшее в Крыму и на востоке Украины было незаконным. И теперь мы должны убедиться, что такое больше не повторится", - подчеркнул Вопке Хукстра.

Кайса Оллонгрен выразила обеспокоенность большим количеством войск РФ у украинской границы. Она отметила, что "важнейшим оружием из всех является наше единство в ЕС".

Министерша заявила, что Нидерланды - часть команды, которая может предложить помощь. И в случае предоставления Украине военной поддержки не исключено, что нидерландские войска должны ездить в Украину, поскольку определенные типы военных товаров будут нуждаться в определенной подготовке. Кайса Оллонгрен добавила, что "о введении в Украину военных речь не идет".

Дебаты по ситуации в Украине продолжались в парламенте Нидерландов с 3 февраля 17:00 до 4 февраля 00:35 по местному времени.

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