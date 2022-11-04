Парламент не ищет пути для уменьшения политического влияния "русского мира", - глава Комитета избирателей Кошель
Глава Комитета избирателей Алексей Кошель заявил, что парламент игнорирует законопроекты, парализующие деятельность пророссийских партий
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Несколько месяцев назад в парламенте зарегистрирован правительственный законопроект, который дает основания лишать мандатов депутатов местных советов от пророссийских политических партий. По моей информации, этот законопроект и несколько других не рассматривают на уровне профильных комитетов", - отметил Алексей Кошель.
Он отметил, что среди этих законопроектов есть тот, который запрещает участие пророссийских депутатов в сессионных заседаниях, работе комитетов, то есть парализует их деятельность. И еще один не дает в будущем баллотироваться на каких-либо выборах руководителям ячеек пророссийских партий.
"Парламент не ищет юридических путей, чтобы уменьшить политическое влияние "русского мира", но на отдельных голосованиях, больше всего - в вопросах переименований. Мы видим, что именно эти русскомировцы тормозят много начинаний в местных органах власти. Зачистка от этих депутатов пророссийских партий сейчас должна стать одной из главных задач для украинского парламента", - подчеркнул он.
- 22 октября в Украине полностью запретили деятельность 12 пророссийских партий.
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