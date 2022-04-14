Парламент назначил Руслана Стрельца министром экологии
Верховная Рада назначила Руслана Стрельца на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов
Об этом сообщает нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.
На заседании Верховной Рады в четверг, 14 апреля, 285 народных депутатов поддержали назначение исполняющего обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца главой ведомства.
Известно, что 3 ноября 2021 года Романа Абрамовского уволили с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. В тот же день Кабинет Министров назначил Руслана Стрельца временным исполняющим обязанности министра. До этого Стрелец был заместителем министра по цифровым трансформациям, а перед этим он занимался управлением отходов в министерстве. Ранее также являлся директором департамента экологии и природных ресурсов на Днепропетровщине.
- Напомним, фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" прекратила свою деятельность в Верховной Раде Украины. Соответствующее решение было объявлено на заседании парламента в четверг, 14 апреля.
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