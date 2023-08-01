Парламент Молдовы ввел уголовную ответственность за политическую коррупцию

Об этом сообщает NewsMaker.

Отмечается, что за такие преступления будут наказываться лишением свободы на срок до 7 лет.

Первая новая статья за пассивную политическую коррупцию предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы за получение средств или других имущественных благ выборным лицом за выход из партии и/или переход в другую партию.

Вторая – за активную политическую коррупцию – предусматривает схожее наказание за подкуп выборного лица с той же целью.

Принятый законопроект также вводит в УК ответственность за получение политической партии или конкурентом на незаконном финансировании от преступной группы.

Как рассказала на заседании юридической комиссии парламента ее председатель Олеся Стамате, новые статьи УК призваны помочь в борьбе с феноменом "политического туризма", в частности, в парламенте.

Кроме того, тем же законопроектом парламент ввел запрет на участие в выборах выборных лиц от партий, признанных неконституционными.