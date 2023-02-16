Парламент Молдовы проголосовал за новое правительство во главе с Речаном
Депутаты парламента Молдовы утвердили новое правительство во главе с премьер-министром Дорином Речаном, бывшим главой МВД и секретарем местного СНБО
Об этом сообщило молдавское издание Newsmaker.
За назначение кабмина Речана проголосовали 62 депутата руководящей партии "Действие и солидарность". Парламентская оппозиция не поддержала полномочия нового правительства.
Кабинет Речана будет состоять из десяти мужчин и семи женщин. При этом новых лиц в его правительстве будет всего четверо.
Представляя команду в парламенте в четверг, Речан рассказал о трех приоритетах правительства: дисциплина и порядок в государственных учреждениях; экономическое развитие; мир и стабильность.
Он также отметил, что до конца года у правительства есть четкая задача открыть переговоры о вступлении в Европейский Союз и ускорить изменения, необходимые для того, чтобы Молдова стала полноправным членом Европейского Союза.
Новый премьер также отметил, что Молдова все еще является объектом гибридных атак. "Мы ожидаем, что интенсивность возрастет еще больше в ближайший период, но у нас также есть учреждения, готовые справиться", – заявил он.
Речан также пообещал начать денонсировать соглашения, заключенные в рамках СНГ.
- Напомним, 10 февраля премьер Наталья Гаврилица объявила об отставке. После этого президент Мая Санду выдвинула на должность главы правительства кандидатуру своего действующего советника по вопросам обороны и национальной безопасности Дорина Речана и секретаря местного СНБО.
- Ротации в правительстве Молдовы проходят на фоне намерений дестабилизировать страну со стороны России. Об этом сообщил Владимир Зеленский, а затем подтвердили западные партнеры и в самой Молдове.
- Накануне кандидат в премьер-министры Молдовы Дорин Речан озвучил состав своего правительства, которое он представил сегодня, 16 февраля, в парламенте.
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