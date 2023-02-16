Об этом сообщило молдавское издание Newsmaker.

За назначение кабмина Речана проголосовали 62 депутата руководящей партии "Действие и солидарность". Парламентская оппозиция не поддержала полномочия нового правительства.

Кабинет Речана будет состоять из десяти мужчин и семи женщин. При этом новых лиц в его правительстве будет всего четверо.

Представляя команду в парламенте в четверг, Речан рассказал о трех приоритетах правительства: дисциплина и порядок в государственных учреждениях; экономическое развитие; мир и стабильность.

Он также отметил, что до конца года у правительства есть четкая задача открыть переговоры о вступлении в Европейский Союз и ускорить изменения, необходимые для того, чтобы Молдова стала полноправным членом Европейского Союза.

Новый премьер также отметил, что Молдова все еще является объектом гибридных атак. "Мы ожидаем, что интенсивность возрастет еще больше в ближайший период, но у нас также есть учреждения, готовые справиться", – заявил он.

Речан также пообещал начать денонсировать соглашения, заключенные в рамках СНГ.