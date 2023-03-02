Парламент Молдовы осудил российскую агрессию против Украины

Об этом информирует Newsmaker .

Поддержали решение осудить российскую агрессию против Украины 55 депутатов от партии "Действие и солидарность", в то же время Блок коммунистов и социалистов покинул заседание парламента в знак протеста.

В годовщину начала полномасштабной войны партией Маи Санду PAS внесен документ, в котором говорится, что Россия с 2014 года осуществляет непровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины, которая с 2022 года переросла в полномасштабную.

В декларации отмечается, что действия РФ являются военными преступлениями и грубым нарушением принципов международного права. Россию призывают прекратить войну и вывести войска из всей Украины в пределах международно признанных границ.

Сообщается, что 1 марта Блок коммунистов и социалистов зарегистрировал свой проект "о гарантиях сохранения мира в Молдове", а депутат-коммунист Владимир Воронин предлагал создать комиссию по наработке общего текста декларации.

Спикер парламента Молдовы на заседании предложил коммунистам и социалистам "решиться называть вещи своими именами". После этого депутаты фракции демонстративно вышли из зала.