Парламент Люксембурга признал Голодомор геноцидом украинского народа

Об этом в Twitter пишет Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, поздравивший историческое решение люксембургских депутатов.

"Этот шаг чествует миллионы жертв и восстанавливает историческую справедливость. Международное признание Голодомора геноцидом продолжает расти", – написал он в Twitter.

"Сегодня на сессии депутаты одобрили постановление, которым палата признает Голодомор в Украине 30-х годов геноцидом", – говорится в сообщении парламента Люксембурга в Twitter.

В целом, Голодомор геноцидом украинского народа уже признали парламенты почти трех десятков стран мира, в том числе и в Европе.

Напомним, 25 мая парламент Великобритании принял резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. 23 мая декларацию об этом принял парламент Словении, 17 мая соответствующее решение принял Сенат Франции.