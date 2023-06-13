Парламент Люксембурга признал Голодомор геноцидом украинского народа
Палата депутатов Люксембурга во вторник приняла резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Об этом в Twitter пишет Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, поздравивший историческое решение люксембургских депутатов.
"Этот шаг чествует миллионы жертв и восстанавливает историческую справедливость. Международное признание Голодомора геноцидом продолжает расти", – написал он в Twitter.
"Сегодня на сессии депутаты одобрили постановление, которым палата признает Голодомор в Украине 30-х годов геноцидом", – говорится в сообщении парламента Люксембурга в Twitter.
В целом, Голодомор геноцидом украинского народа уже признали парламенты почти трех десятков стран мира, в том числе и в Европе.
Напомним, 25 мая парламент Великобритании принял резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. 23 мая декларацию об этом принял парламент Словении, 17 мая соответствующее решение принял Сенат Франции.
- Также это сделали еще 27 стран и две международные организации: Австралия, Бельгия , Беларусь , Болгария , Бразилия , Ватикан , Грузия, Эквадор , Эстония , Ирландия, Италия , Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика,Молдова , Германия , Парагвай. , Польша, Португалия, Румыния , США, Венгрия, Чехия , Исландия , Европарламент и Балтийская Ассамблея.
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