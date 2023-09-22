Парламент Литвы запретил меховые фермы, владельцам предлагают компенсации
21 сентября литовские законодатели приняли закон, запрещающий меховые фермы в стране с 2027 года, а владельцам предлагают компенсации
Об этом информирует LRT .
68 народных депутатов поддержали изменения в закон о благосостоянии и защите животных, в то же время 25 были против и 15 - воздержались.
"Мы достигли уровня зрелости, чтобы не продолжать болящую деятельность", - заявила перед голосованием Иева Пакарклите из либеральной Партии свободы, входящей в господствующую коалицию.
Пакарклите отметила, что наибольший спрос на мех есть у России и Китая.
Кроме того, закон запрещает пушные животноводческие фермы, их владельцы получат компенсацию, но размер вызвал споры со стороны бизнеса.
Запрет вступит в силу в 2027 году после переходного периода с 2024 по 2026 год, когда бизнесмены смогут закрыть свои фермы и получить выплаты от государства – это 3 евро за животное в первый год, 2 евро во второй и один евро в последний год.
В то же время литовское правительство компенсирует выплаты за сокращение штата и возместит расходы, связанные со сносом зданий, уничтожением оборудования и обращением с отходами.
Сообщается, что Литва стала 20-й страной в Европе, запретившей этот вид бизнеса. Однако закон еще должен подписать президент Гитанаса Науседа.
- Кроме того, Литва на год ввела запрет на перевозку по территории страны и из нее товаров двойного назначения, чтобы они не могли попасть в Россию и Беларусь.
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