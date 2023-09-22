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Парламент Литвы запретил меховые фермы, владельцам предлагают компенсации

22 сентября, 2023 пятница
09:12
Мир Норка

21 сентября литовские законодатели приняли закон, запрещающий меховые фермы в стране с 2027 года, а владельцам предлагают компенсации

Об этом информирует LRT .

68 народных депутатов поддержали изменения в закон о благосостоянии и защите животных, в то же время 25 были против и 15 - воздержались.

"Мы достигли уровня зрелости, чтобы не продолжать болящую деятельность", - заявила перед голосованием Иева Пакарклите из либеральной Партии свободы, входящей в господствующую коалицию.

Пакарклите отметила, что наибольший спрос на мех есть у России и Китая.

Кроме того, закон запрещает пушные животноводческие фермы, их владельцы получат компенсацию, но размер вызвал споры со стороны бизнеса.

Запрет вступит в силу в 2027 году после переходного периода с 2024 по 2026 год, когда бизнесмены смогут закрыть свои фермы и получить выплаты от государства – это 3 евро за животное в первый год, 2 евро во второй и один евро в последний год.

В то же время литовское правительство компенсирует выплаты за сокращение штата и возместит расходы, связанные со сносом зданий, уничтожением оборудования и обращением с отходами.

Сообщается, что Литва стала 20-й страной в Европе, запретившей этот вид бизнеса. Однако закон еще должен подписать президент Гитанаса Науседа.

  • Кроме того, Литва на год ввела запрет на перевозку по территории страны и из нее товаров двойного назначения, чтобы они не могли попасть в Россию и Беларусь.
Новости
Литва
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