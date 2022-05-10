Парламент Литвы признал Россию террористическим государством
Сейм Литвы единогласно проголосовал за признание России террористическим государством
Об этом сообщает DW .
"Сейм Литвы признал полномасштабную вооруженную агрессию, которая началась 24 февраля 2022 года против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее политического и военного руководства, геноцидом украинского народа", - говорится в резолюции литовского парламента.
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