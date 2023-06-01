Парламент Латвии: Украину нужно пригласить в НАТО на Вильнюсском саммите
Латвийский сейм 1 июня принял заявление, в котором выразил свою поддержку Украине на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе и призвал страны к принятию решения о приглашении Украины в Альянс
Об этом сообщает пресс-служба латвийского парламента.
Парламентарии Латвии призывают страны к расширению поддержки Украины со стороны НАТО практическими мерами и укреплению политического партнерства между Альянсом и Украиной. Также сейм призывает сформулировать конкретные задачи, которые необходимо выполнить для скорейшей интеграции Украины в НАТО.
Депутаты Сейма также выразили поддержку Украине со стороны Европейского Союза и союзников по НАТО. Они призывают оказывать Украине военно-техническую, оборонную и гуманитарную поддержку, пока это необходимо для обеспечения возможности Украины эффективно защищать свою территорию на суше, на море и в воздухе.
Латвийский сейм обещает продолжить поддерживать Украину на пути вступления в Европейский Союз и подтверждает свою приверженность полному включению Украины в НАТО, как только это станет возможным.
Кроме того, парламентарии Латвии призывают также к ужесточению санкций против России и Белоруссии, чтобы лишить их финансовых и технологических ресурсов, необходимых для продолжения войны.
- Латвия последовательно оказывает поддержку Украине в борьбе с российской агрессией. Так, "стингеры" от этой страны Украина получила в преддверии полномасштабного вторжения России – 23 февраля 2022 года.
- 12 января 2023 года глава сейма Латвии посетил Украину, где обсудил гуманитарную и оборонную поддержку Украины с президентом Зеленским, а также выступил в украинском парламенте – на украинском языке.
- 17 января в Украину с визитом прибыла и министерша обороны Латвии Инара Мурниеце. А уже 18 января Латвия сообщила, что отправит Украине новый пакет военной помощи, в котором будут зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.
- 21 апреля стало известно, что Латвия передаст Украине еще одну партию ПЗРК Stinger - последнюю.
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