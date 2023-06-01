Об этом сообщает пресс-служба латвийского парламента.

Парламентарии Латвии призывают страны к расширению поддержки Украины со стороны НАТО практическими мерами и укреплению политического партнерства между Альянсом и Украиной. Также сейм призывает сформулировать конкретные задачи, которые необходимо выполнить для скорейшей интеграции Украины в НАТО.

Депутаты Сейма также выразили поддержку Украине со стороны Европейского Союза и союзников по НАТО. Они призывают оказывать Украине военно-техническую, оборонную и гуманитарную поддержку, пока это необходимо для обеспечения возможности Украины эффективно защищать свою территорию на суше, на море и в воздухе.

Латвийский сейм обещает продолжить поддерживать Украину на пути вступления в Европейский Союз и подтверждает свою приверженность полному включению Украины в НАТО, как только это станет возможным.

Кроме того, парламентарии Латвии призывают также к ужесточению санкций против России и Белоруссии, чтобы лишить их финансовых и технологических ресурсов, необходимых для продолжения войны.