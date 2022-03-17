Парламент Латвии призвал ООН закрыть небо над Украиной

Об этом сообщает Delfi .



В заявлении "О введении бесполетной зоны над территорией Украины и мерах по ограничению российской агрессии" отмечается, что бесполетная зона необходима также для обеспечения безопасности украинских атомных станций.

Парламент выражает жесткую поддержку Украине, ее защитникам и народу в борьбе против российской агрессии, а также подтверждает поддержку Латвией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Депутаты призывают принять меры, чтобы обеспечить на территории Украины безопасные гуманитарные коридоры, а демократические страны закрыть воздушное пространство и порты для РФ.

Сейм Латвии призывает страны НАТО и ЕС усилить поддержку Украины в плане военной помощи.

Парламент призывает ЕС усилить санкции против РФ, пока она не прекратит агрессию против Украины и выведет свои войска с ее территории. В резолюции отмечается, что санкции должны быть применены и к Беларуси, причастной к войне.

Напомним, парламент Эстонии призвал страны – члены ООН закрыть украинское небо.

Такой же призыв сделал сейм Литвы .