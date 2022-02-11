Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Парламент Латвии одобрил закон о выплате компенсаций жертвам Холокоста

Парламент Латвии одобрил закон о выплате компенсаций жертвам Холокоста

11 февраля, 2022 пятница
10:38
Мир

В четверг, 10 февраля, парламент Латвии принял законопроект о реституции жертвам Холокоста, включающий компенсацию за утраченное еврейское имущество и финансирование для возрождения еврейской общины балтийского государства

Об этом сообщает Associated Press.

После многих лет дискуссий по законопроекту Сейм проголосовал за принятие Закона о компенсации доброй воли латвийской еврейской общине в окончательном чтении. За закон проголосовали 64 депутата, против - 21.

Законопроект позволяет потратить €40 млн ($45 млн) в течение 10 лет на возрождение еврейской общины Латвии численностью 9 500 человек, предоставление социальной и материальной помощи пережившим Холокост, а также на финансирование еврейских школ, реставрации зданий и культурных проектов.

Глава Латвийского совета еврейских общин Аркадий Сухаренко высоко оценил "этот исторический шаг", сделанный депутатами.

"Завершение этого процесса демонстрирует, что даже спустя 77 лет после окончания Холокоста для справедливости никогда не поздно", - заявил он.

Продолжительные переговоры с участием Всемирной еврейской организации реституций (WJRO), представителей латвийских евреев и правительственных органов начались в 2005 году. К переговорам были привлечены США и Израиль.

В июне 1940 г. Латвия была оккупирована Советской Красной армией, которую через год оттеснили наступающие войска нацистской Германии. Москва вернула Латвию в конце 1944 года, и страна оставалась частью СССР, пока не обрела независимость в 1991 году.

До Второй мировой войны в Латвии проживало около 95 тысяч евреев. Преуспевающая довоенная община понесла огромные потери во время нацистской оккупации. К тому времени, когда Красная армия снова оккупировала Латвию, погибли примерно 90% евреев страны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Латвия
Вторая мировая война
Читайте также:
Путін
10 февраля, 2022 четверг
Путин заявил о планах "добиться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий безопасности"
Марія Захарова
9 февраля, 2022 среда
РФ назвала условия деэскалации: потребовала от Украины вернуть все предоставленное Западом вооружение, прекратить сотрудничество с НАТО и отправить военных инструкторов
Олексій Резніков
10 февраля, 2022 четверг
"Повзучая оккупация": Резников призвал партнерские страны закрыть порты для кораблей РФ за блокаду Черного и Азовского морей
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.88
    Покупка 27.88
    Продажа 28.15
  • EUR
    Покупка 31.71
    Продажа 32.14
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
11 февраля
12:35
ICU – лидер рынка НПФ по итогам 2021 года
12:15
Олимпиада-2022: украинка Джима финишировала в топ-10 спринта в биатлоне
12:15
Орбан пригласил Трампа в Венгрию для поддержки избирательной кампании
12:13
Машины для ремонта путей, которые закупила Укрзализныця, в ненадлежащем состоянии, - "Схемы"
12:11
Зеленский
Зеленский подписал закон о регуляторе в сфере электронных коммуникаций
12:05
нормандская четверка
Следующие переговоры советников "нормандской четверки" назначены на март, - DPA
12:01
"Заработали" 2 млн грн на подделке COVID-сертификатов: в Кировоградской области разоблачили группу медиков
11:56
Порошенко
Порошенко возле Апелляционного суда призвал все демократические силы объединиться ради защиты Украины
11:53
Эстония предоставит Украине свыше €350 тыс. гумпомощи
11:50
Владислав Супряга
Ему нужно освоиться, он долго не играл, а также у него проблема с языком: в Италии объяснили, почему подписали 35-летнего конкурента для Супряги
11:48
Великобритания отменила карантин для непривитых и требование ПЦР-теста для вакцинированных туристов
11:38
Россия сообщила об отмене блокады Черного и Азовского морей, украинская сторона подтвердила
11:24
SpaceX
В SpaceX представили межпланетный корабль Starship
11:21
Российские войска в ОРДЛО привели в высшую степень боеготовности
11:19
Трубицын
Взятка в 1,26 млн грн: суд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела "слуги" Трубицына
11:14
Первая женщина - глава лондонской полиции подала в отставку из-за критики мэра
11:10
Олимпийская чемпионка из Украины выздоровела после коронавируса и вернулась в расположение сборной в Пекине
11:02
Ингрида Шимоните
"Это просто мерзко": премьер-министр Литвы Шимоните отреагировала на слова Путина об Украине: "Терпи, моя красавица"
10:53
ДБР
ГБР открыло уголовное производство о попытках фальсификации дела по ДТП с кортежем Ярославского
10:53
Инфографика
Олимпиада-2022: в Пекине завершились соревнования в супергиганте, украинка заняла лишь 37-е место
10:46
Людмила Денисова
Денисова: У заключенного оккупантами в ОРЛО украинца Оробия отслоение сетчатки глаза и артериальное давление, его необходимо немедленного освободить
10:21
ГБР
Планировали заказное убийство: в Прикарпатье будут судить нацгвардейца и гражданина Беларуси
10:04
Россия продолжает перебрасывать войска и технику в оккупированный Крым и Беларусь, - журналист BuzzFeed News
09:45
Коронавирус в Украине
Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области перешли в "красную" зону карантина, а Полтавщина - в "желтую"
09:44
ДТП с кортежем Ярославского: в отеле и доме бизнесмена провели обыски
09:34
Йованович
"Украина больше, чем государство, - она стала символом борьбы демократии против автократии" - Мари Йованович на конференции в Гарварде
09:20
Байден
Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину
09:16
Ирина Геращенко: Силовики возле Апелляционного суда блокируют площадь и препятствуют народным депутатам
09:08
Петиция об отмене государственной итоговой аттестации для школьников 4, 9 и 11 классов набрала необходимые голоса, теперь ее должен рассмотреть Зеленский
09:00
Что надеть в День влюбленных: подборка образов от стилиста бренда Natali Bolgar
08:43
В Украину 11 февраля придут мокрый снег, дождь и гололедица
08:30
Для оправдания агрессии против Украины РФ планирует взорвать Керченский мост, - InformNapalm
08:24
В Украине за минувшие сутки выявлено 41 229 случаев COVID-19
07:53
ООС ВСУ
Сутки на фронте: оккупанты 8 раз нарушили "тишину" на Донбассе
07:35
курс доллара
Официальный курс: доллар упал в цене
07:15
Javelins и боеприпасы: в Украину прибыло еще 130 тонн военной помощи от США
07:00
Захватывающий цирк, советский вестерн и кайфовое чтиво - 5 книг с крутыми сюжетами и без лжи
02:27
Преодолеть разногласия не удалось, вопросы безопасности и саммита лидеров государств не обсуждали, - Козак о Нормандской встрече
01:45
Андрей Ермак
Переговоры в Берлине: Ермак спрогнозировал разблокировку обмена пленными и новую нормандскую встречу и назвал "Северный поток - 2" "частью общей энергобезопасности"
2022, четверг
10 февраля
23:02
Денис Монастырский
ДТП с кортежем Ярославского: Монастырский уволил главу полиции Харьковщины за подозрение мужчине, находившемуся в другом месте
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV