Парламент Латвии одобрил закон о выплате компенсаций жертвам Холокоста

Об этом сообщает Associated Press.



После многих лет дискуссий по законопроекту Сейм проголосовал за принятие Закона о компенсации доброй воли латвийской еврейской общине в окончательном чтении. За закон проголосовали 64 депутата, против - 21.



Законопроект позволяет потратить €40 млн ($45 млн) в течение 10 лет на возрождение еврейской общины Латвии численностью 9 500 человек, предоставление социальной и материальной помощи пережившим Холокост, а также на финансирование еврейских школ, реставрации зданий и культурных проектов.



Глава Латвийского совета еврейских общин Аркадий Сухаренко высоко оценил "этот исторический шаг", сделанный депутатами.



"Завершение этого процесса демонстрирует, что даже спустя 77 лет после окончания Холокоста для справедливости никогда не поздно", - заявил он.



Продолжительные переговоры с участием Всемирной еврейской организации реституций (WJRO), представителей латвийских евреев и правительственных органов начались в 2005 году. К переговорам были привлечены США и Израиль.



В июне 1940 г. Латвия была оккупирована Советской Красной армией, которую через год оттеснили наступающие войска нацистской Германии. Москва вернула Латвию в конце 1944 года, и страна оставалась частью СССР, пока не обрела независимость в 1991 году.



До Второй мировой войны в Латвии проживало около 95 тысяч евреев. Преуспевающая довоенная община понесла огромные потери во время нацистской оккупации. К тому времени, когда Красная армия снова оккупировала Латвию, погибли примерно 90% евреев страны.



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