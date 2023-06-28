Об этом он сообщил в Twitter.

"Парламент Республики Хорватия принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении.

Президент поблагодарил страну за это решение и подчеркнул, что оно - историческое.

"Мир никогда не смирится с преступлениями Кремля – ни прошлыми, ни современными", – написал Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также выразил благодарность странам, признавшим Голодомор геноцидом украинского народа. Он призвал другие страны присоединяться, ведь признание "чтит память жертв и предостерегает будущие поколения от повторения преступления геноцида".

По словам Кулебы, уже 27 стран мира признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. К ноябрю 2022 г. таких стран было 12. Благодаря системной работе Украинского государства за семь месяцев присоединились еще 15 стран.