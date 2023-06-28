Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламент Хорватии принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Об этом он сообщил в Twitter.
"Парламент Республики Хорватия принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении.
Президент поблагодарил страну за это решение и подчеркнул, что оно - историческое.
"Мир никогда не смирится с преступлениями Кремля – ни прошлыми, ни современными", – написал Зеленский.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также выразил благодарность странам, признавшим Голодомор геноцидом украинского народа. Он призвал другие страны присоединяться, ведь признание "чтит память жертв и предостерегает будущие поколения от повторения преступления геноцида".
По словам Кулебы, уже 27 стран мира признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. К ноябрю 2022 г. таких стран было 12. Благодаря системной работе Украинского государства за семь месяцев присоединились еще 15 стран.
- 15 июня правительство Хорватии выразило поддержку парламентской инициативе по признанию Голодомора геноцидом украинского народа.
- Также это сделала еще 31 страна и две международные организации: Люксембург, Великобритания, Словения, Франция, Австралия, Бельгия, Беларусь, Болгария, Бразилия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Ирландия, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Молдова, Германия, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, США, Венгрия, Чехия, Исландия, Европарламент и Балтийская ассамблея.
- 20 июня парламент Словакии признал Голодомор актом геноцида украинского народа.
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