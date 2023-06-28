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Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа

28 июня, 2023 среда
12:44
Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламент Хорватии принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Об этом он сообщил в Twitter.

"Парламент Республики Хорватия принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении.

Президент поблагодарил страну за это решение и подчеркнул, что оно - историческое.

"Мир никогда не смирится с преступлениями Кремля – ни прошлыми, ни современными", – написал Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также выразил благодарность странам, признавшим Голодомор геноцидом украинского народа. Он призвал другие страны присоединяться, ведь признание "чтит память жертв и предостерегает будущие поколения от повторения преступления геноцида".

По словам Кулебы, уже 27 стран мира признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. К ноябрю 2022 г. таких стран было 12. Благодаря системной работе Украинского государства за семь месяцев присоединились еще 15 стран.

  • 15 июня правительство Хорватии выразило поддержку парламентской инициативе по признанию Голодомора геноцидом украинского народа.
  • Также это сделала еще 31 страна и две международные организации: Люксембург, Великобритания, Словения, Франция, Австралия, Бельгия, Беларусь, Болгария, Бразилия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Ирландия, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Молдова, Германия, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, США, Венгрия, Чехия, Исландия, Европарламент и Балтийская ассамблея.
  • 20 июня парламент Словакии признал Голодомор актом геноцида украинского народа.
Голодомор
Владимир Зеленский
Хорватия
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