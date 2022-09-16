Об этом сообщает "Радио Азаттик" .

"16 сентября депутаты мажилиса и сената собрались на внеплановом заседании палат парламента и приняли поправки к Конституции, согласно которым столице республики возвращается название Астана, а также закрепляется одноразовый семилетний срок президента", - говорится в сообщении.

Теперь согласно законопроекту в Казахстане продолжительность президентского срока будет - семь лет без права дальнейшего переизбрания.

Кроме того, столицу переименуют из Нур-Султана обратно в Астану.

Также поправки касаются срока полномочий судей Конституционного суда Казахстана до восьми лет без повторного назначения.

Законопроект направили на подпись президенту Касим-Жомарту Токаеву.

Отметим, назвать столицу в честь Назарбаева в марте 2019 года предложил президент Токаев, только вступивший в должность. Переименование происходило на фоне протестов против этого решения, сопровождавшихся задержанием их участников. Токаев тогда предложил назвать именем Назарбаева центральные улицы в крупных городах страны.

Напомним, о переименовании Астаны заговорили на следующий день после обращения 1 сентября Токаева к нации. Он предложил провести внеочередные выборы, ограничить президентские полномочия одним сроком семь лет, а также объявил о частичной амнистии участников январских протестов.

Уже 2 сентября депутаты парламента Казахстана обратились к президенту с предложением вернуть столице предварительное название.

13 сентября президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев согласился с предложением депутатов парламента вернуть столице прежнее название – Астана.

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