Парламент Казахстана вернул столице название Астана и определил президентство одним семилетним сроком
Казахстан принял изменения в Конституцию: вернул столице название Астана и ограничил срок президентства до одного семилетнего срока
Об этом сообщает "Радио Азаттик" .
"16 сентября депутаты мажилиса и сената собрались на внеплановом заседании палат парламента и приняли поправки к Конституции, согласно которым столице республики возвращается название Астана, а также закрепляется одноразовый семилетний срок президента", - говорится в сообщении.
Теперь согласно законопроекту в Казахстане продолжительность президентского срока будет - семь лет без права дальнейшего переизбрания.
Кроме того, столицу переименуют из Нур-Султана обратно в Астану.
Также поправки касаются срока полномочий судей Конституционного суда Казахстана до восьми лет без повторного назначения.
Законопроект направили на подпись президенту Касим-Жомарту Токаеву.
- Отметим, назвать столицу в честь Назарбаева в марте 2019 года предложил президент Токаев, только вступивший в должность. Переименование происходило на фоне протестов против этого решения, сопровождавшихся задержанием их участников. Токаев тогда предложил назвать именем Назарбаева центральные улицы в крупных городах страны.
- Напомним, о переименовании Астаны заговорили на следующий день после обращения 1 сентября Токаева к нации. Он предложил провести внеочередные выборы, ограничить президентские полномочия одним сроком семь лет, а также объявил о частичной амнистии участников январских протестов.
- Уже 2 сентября депутаты парламента Казахстана обратились к президенту с предложением вернуть столице предварительное название.
- 13 сентября президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев согласился с предложением депутатов парламента вернуть столице прежнее название – Астана.
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