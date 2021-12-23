Парламент Казахстана отменил смертную казнь

Об этом сообщает ТАСС.



Таким образом, самым суровым наказанием в Уголовном кодексе будет пожизненное лишение свободы.



"Полная отмена смертной казни в Республике Казахстан будет способствовать гармонизации национального законодательства с принятыми международными правовыми обязательствами и обеспечению прав человека и гарантии высокой конституционной ценности - права на жизнь", - заявили в Сенате.



Изменения в законодательство разработаны в соответствии со Вторым факультативным протоколом в Международный пакт о гражданских и политических правах ООН, направленный на отмену смертной казни. Казахстан ратифицировал этот протокол в январе 2021 года.



После принятия парламентом закон еще должен подписать президент. В действующем Уголовном кодексе Казахстана смертная казнь предусмотрена по 17 статьям.



С 1 января 2004 года в стране действует мораторий на смертную казнь.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb