Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе
Сенат Казахстана лишил экс-президента Нурсултана Назарбаева пожизненного председательства в Совбезе
Об этом сообщает Радио Азаттик .
В четверг, 27 января, парламентарии утвердили законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан".
Новые поправки отменяют пожизненное председательство бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева в Совбезе и в Ассамблее народа Казахстана. Законопроект предусматривает передачу полномочий главы этих органов действующему президенту Казахстана.
"При этом депутаты внесли в законопроект поправку, предусматривающую отмену согласования с Назарбаевым инициатив по основным направлениям внешней и внутренней политики. Такая норма сейчас содержится в законе о первом президенте - лидере нации", - говорится в сообщении.
Нижняя палата казахстанского парламента приняла этот законопроект 19 января. Для окончательного принятия проект должен быть подписан президентом страны.
- Напомним, после отставки с поста президента Казахстана в марте 2019 года Нурсултан Назарбаев сохранил за собой должность главы Совета безопасности. Однако после начала массовых протестов в январе 2022 года Совбез возглавил действующий президент Касим-Жомарт Токаев.
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