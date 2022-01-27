Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе

Об этом сообщает Радио Азаттик .



В четверг, 27 января, парламентарии утвердили законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан".



Новые поправки отменяют пожизненное председательство бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева в Совбезе и в Ассамблее народа Казахстана. Законопроект предусматривает передачу полномочий главы этих органов действующему президенту Казахстана.



"При этом депутаты внесли в законопроект поправку, предусматривающую отмену согласования с Назарбаевым инициатив по основным направлениям внешней и внутренней политики. Такая норма сейчас содержится в законе о первом президенте - лидере нации", - говорится в сообщении.



Нижняя палата казахстанского парламента приняла этот законопроект 19 января. Для окончательного принятия проект должен быть подписан президентом страны.

Напомним, после отставки с поста президента Казахстана в марте 2019 года Нурсултан Назарбаев сохранил за собой должность главы Совета безопасности. Однако после начала массовых протестов в январе 2022 года Совбез возглавил действующий президент Касим-Жомарт Токаев.