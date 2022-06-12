Парламент Канады срочно эвакуировали
В канадской Оттаве 11 июня срочно эвакуировали местный Парламент
Об этом сообщает CBC .
Канадская полиция эвакуировала персонал зданий национального Парламента из-за "подозрительного инцидента". Спецслужбы оцепили близлежащие улицы на три часа.
Правоохранители не сообщают, что за угроза касалась Парламента. Инцидент произошел в первой половине дня по местному времени.
Полиция задержала двоих и их транспортные средства. Детали не сообщаются.
Окруженные районы Оттавы были снова открыты для граждан.
- 4 июня президента США Джо Байдена и его супругу леди Джилл Байден срочно эвакуировали из их дома.
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