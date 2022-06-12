Парламент Канады срочно эвакуировали

Об этом сообщает CBC .

Канадская полиция эвакуировала персонал зданий национального Парламента из-за "подозрительного инцидента". Спецслужбы оцепили близлежащие улицы на три часа.

Правоохранители не сообщают, что за угроза касалась Парламента. Инцидент произошел в первой половине дня по местному времени.

Полиция задержала двоих и их транспортные средства. Детали не сообщаются.

Окруженные районы Оттавы были снова открыты для граждан.

4 июня президента США Джо Байдена и его супругу леди Джилл Байден срочно эвакуировали из их дома.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb