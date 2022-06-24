Парламент Канады решил конфисковать российские активы
Канадский сенат одобрил законопроект премьер-министра Трюдо, предусматривающий возможность конфискации российских активов
Об этом сообщает Reuters.
Законопроект C-19 предлагает ряд мер, в том числе двухлетний запрет на покупку жилья иностранными гражданами, а также право на конфискацию и продажу активов, ответственных за вторжение России в Украину.
450-страничный документ прошел верхнюю палату без каких-либо изменений и станет законом после формального королевского согласия.
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