Парламент Канады решил конфисковать российские активы

Об этом сообщает Reuters.

Законопроект C-19 предлагает ряд мер, в том числе двухлетний запрет на покупку жилья иностранными гражданами, а также право на конфискацию и продажу активов, ответственных за вторжение России в Украину.

450-страничный документ прошел верхнюю палату без каких-либо изменений и станет законом после формального королевского согласия.

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21 июня глава ОПУ Андрей Ермак сообщил , что Канада и Нидерланды помогут восстанавливать Украину после победы над Россией.

Канада, Польша, Словакия, Нидерланды и Германия сообщили о новом вооружении, которое передадут Украине.

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