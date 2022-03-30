Парламент Канады проголосовал за безвизовый режим с Украиной и призвал правительство немедленно принять решение

Об этом говорится в отчете Постоянного комитета парламента Канады, члены которого ранее выступили за безвизовый режим с Украиной.



Депутаты осудили войну РФ, инициированную президентом России Владимиром Путиным, против Украины, а также призвали канадское правительство поддержать украинцев, пострадавших от российского вторжения. Парламентарии просят гарантировать срочное рассмотрение иммиграционных заявок от жителей Украины без ущерба для нужд других областей.



"Мы призываем ввести безвизовый режим поездок из Украины в Канаду, в частности, путем быстрой выдачи электронного разрешения на поездку, и увеличить кадровые ресурсы, чтобы этот гуманитарный кризис не повлиял на существующее отставание для всех потоков иммиграции", - подчеркнули участники парламента.



Заметим, что решение о визовом режиме является компетенцией правительства, но законодатели могут выразить политическую поддержку и обратиться к исполнительной власти с запросом на рассмотрение определенного вопроса.

Напомним, Канада продолжит предоставлять Украине военную оснастку.

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