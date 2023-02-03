Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Парламент Канады призвали официально признать Россию страной-спонсором терроризма

Парламент Канады призвали официально признать Россию страной-спонсором терроризма

3 февраля, 2023 пятница
09:59
Мир

Канадский депутат от Консервативной партии Ларри Брок на сайте парламента петицией просит чиновников официально признать РФ страной-спонсором терроризма

Об этом сообщает сайт парламента Канады .

"Россия начала неспровоцированную войну против народа Украины, совершила многочисленные военные преступления против украинцев, учитывая, что РФ и ее войска неоднократно проводили жестокие обстрелы мирных объектов в стране, а также детских садов, больниц и жилых домов. Мы, граждане и жители Канады , призываем правительство немедленно и публично признать Россию государством-спонсором терроризма", - говорится в петиции.

Автор, депутат от Консервативной партии Ларри Брок, напоминает: нижняя палата парламента Канады уже в 2022 году признала действия РФ в Украине геноцидом.

После внесения петиции в сессионный зал согласно законодательству у власти есть 45 дней, чтобы подготовить на нее письменный ответ.

  • Напомним, 23 ноября 2022 года Европарламент во время голосования в среду поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО также признала Российскую Федерацию и ее режим государством-террористом. Подобные декларации ранее принял ряд европейских стран, в том числе Чехия, Литва, Латвия, а также Парламентская ассамблея Совета Европы.
Россия
Канада
война с Россией
Читайте также:
Швеція
1 февраля, 2023 среда
Швеция ответила Эрдогану на угрозы заблокировать вступление в НАТО из-за сожжения Корана
Владимир Путин
2 февраля, 2023 четверг
Путин угрожает ответом на передачу Украине зарубежных танков: "Применением бронетехники не ограничимся"
мобілізація
1 февраля, 2023 среда
Ограниченно пригодные для военной службы могут быть мобилизованы: детали
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.6
    Покупка 39.6
    Продажа 40.33
  • EUR
    Покупка 42.68
    Продажа 43.66
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
3 февраля
10:06
OPINION
Почему я решил не бояться
09:56
Возле Макарова в Киевской области трактор подорвался на вражеской мине
09:55
Эксклюзив
У России нет сил для захвата Донецкой и Луганской областей до марта, - Згурец
09:54
Уральская война, приключения (не) Лолиты и отрубленная голова Джокера – 5 книг о победе трендов
09:48
Обновлено
В Краматорске закончили поисково-спасательные работы среди завалов разрушенного дома, погибли 4 человека
09:44
Эксклюзив
Полиция не вручала повесток обвиняемым в организации пьяных вечеринок в Киеве, где унижали девушек, - спикер ДПС в Киевской области Прянишникова
09:36
Враг 65 раз бил по Херсонщине: за сутки два человека погибли, среди раненых 5-летний мальчик
09:20
Курс валют в Украине на 3 февраля: евро перевалил за 40 грн
09:00
Партнерский материал
Slots City Foundation начал сотрудничество с UA Drone School
08:59
В Энергодаре взорвали автомобиль местного коллаборанта, - Федоров
08:58
Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море, общий залп может составлять 16 "калибров"
08:35
В Донецкой области от рук россиян погиб мирный житель, 8 получили ранения
08:34
Россия обстреляла Барвенково в Харьковской области, двое мужчин погибли и один получил ранения
08:19
Россия потеряла за сутки в Украине 840 военных, самолет и 4 танка, - Генштаб
08:13
Более 12 часов тревоги: войска РФ ночью обстреляли Никополь
08:07
Япония и Китай договорились вести переговоры "на всех уровнях" для улучшения отношений и обменялись мнениями о войне в Украине
08:04
OPINION
Санкции против России: теневой танкерный флот и активы Абрамовича
07:51
OPINION
Николай Княжицкий
Обыски, разоблачения и будущее
07:44
За прошедшие сутки россияне дважды обстреляли Николаевщину из артиллерии
07:14
Олаф Шольц
Несем ответственность за то, чтобы эскалации не произошло, - Шольц об угрозе войны между НАТО и Россией
07:12
ВСУ поразили склад боеприпасов, несколько районов скопления оккупантов и отбили атаки в 10 городах и селах
06:42
ОБСЕ
ЕС снова призвал РФ вернуть авто миссии ОБСЕ и освободить наблюдателей
06:38
Губернатор Брянской области обвинил ВСУ в утренних ракетных обстрелах региона
06:19
Сотрудники Google выходили на митинги против сокращения и низких зарплат
06:10
Россияне принудительно вывезли из Украины более 14 тысяч детей, - представитель США в ОБСЕ
06:00
Самолет "Мрия" станет героем игры Microsoft Flight Simulator
05:39
Продажи Apple снизились до 30%: компания считает причинами COVID-19 в Китае и войну в Украине
05:35
В Германии одобрили поставки Leopard 1 Украине и ведут переговоры о закупке Gepard
05:20
Россия не сможет захватить Донбасс до марта, как того хочет Путин, - ISW
04:56
Польша и страны Балтии обнародовали совместное заявление против возвращения россиян и белорусов на Олимпиаду
04:29
Следующие шесть месяцев будут решающими для результатов войны в Украине, - глава ЦРУ
04:01
Россияне продолжают массированный обстрел Херсона, возник пожар
03:34
Минобороны подтвердило увольнение Лиева и опровергло наличие другого гражданства
03:07
Снаряды для HIMARS и оборудование для Patriot. Стало известно, что войдет в новый пакет оружия из США для Украины
02:39
Во Франции арестовали итальянского мафиози, который скрывался выпекая пиццу
02:12
Учел пожелания Залужного и командиров: Зеленский объяснил, почему подписал закон об усилении ответственности военных
01:17
МВД начало формировать штурмовые бригады для деоккупации Украины, - Клименко
00:49
В США впервые конфисковали активы олигарха из РФ – они могут уйти Украине
00:20
В Бахмуте получили ранения двое медиков-волонтеров из Норвегии
2023, четверг
2 февраля
23:40
Танки Leopard и Challenger заработают на фронте вероятно к лету, - атташе в США
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV