Парламент Канады призвали официально признать Россию страной-спонсором терроризма
Канадский депутат от Консервативной партии Ларри Брок на сайте парламента петицией просит чиновников официально признать РФ страной-спонсором терроризма
Об этом сообщает сайт парламента Канады .
"Россия начала неспровоцированную войну против народа Украины, совершила многочисленные военные преступления против украинцев, учитывая, что РФ и ее войска неоднократно проводили жестокие обстрелы мирных объектов в стране, а также детских садов, больниц и жилых домов. Мы, граждане и жители Канады , призываем правительство немедленно и публично признать Россию государством-спонсором терроризма", - говорится в петиции.
Автор, депутат от Консервативной партии Ларри Брок, напоминает: нижняя палата парламента Канады уже в 2022 году признала действия РФ в Украине геноцидом.
После внесения петиции в сессионный зал согласно законодательству у власти есть 45 дней, чтобы подготовить на нее письменный ответ.
- Напомним, 23 ноября 2022 года Европарламент во время голосования в среду поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО также признала Российскую Федерацию и ее режим государством-террористом. Подобные декларации ранее принял ряд европейских стран, в том числе Чехия, Литва, Латвия, а также Парламентская ассамблея Совета Европы.
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