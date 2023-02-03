Об этом сообщает сайт парламента Канады .

"Россия начала неспровоцированную войну против народа Украины, совершила многочисленные военные преступления против украинцев, учитывая, что РФ и ее войска неоднократно проводили жестокие обстрелы мирных объектов в стране, а также детских садов, больниц и жилых домов. Мы, граждане и жители Канады , призываем правительство немедленно и публично признать Россию государством-спонсором терроризма", - говорится в петиции.

Автор, депутат от Консервативной партии Ларри Брок, напоминает: нижняя палата парламента Канады уже в 2022 году признала действия РФ в Украине геноцидом.

После внесения петиции в сессионный зал согласно законодательству у власти есть 45 дней, чтобы подготовить на нее письменный ответ.