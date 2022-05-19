Парламент Канады признал геноцидом депортацию татар
Палата общин Канады единогласно одобрила резолюцию о признании массовой депортации крымских татар в 1944 году актом геноцида
Об этом сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалев.
"Мы помним геноцид крымских татар в 1944 году и мы работаем над тем, чтобы мир вместе с нами помнил эти ужасные события. Только Палата общин Канады единогласно одобрила резолюцию о признании массовой депортации советским режимом крымских татар в 1944 году актом геноцида" – написала она.
По ее словам, теперь 18 мая каждый год в Канаде будет отмечаться как День памяти депортации крымских татар.
"Сейчас, пытаясь оккупировать Украину и разрушить нашу жизнь, нынешние палачи народа также были уверены, что у них все получится и что мы вроде бы не выдержим. А мы выдержали. И боремся, чтобы вернуться в каждый уголок нашего дома. И возвращаемся”,- добавила Юлия Ковалев.
- 18 мая 2022 исполнилось 78 лет с начала депортации советским режимом крымских татар из Крыма. По официальным данным, было депортировано 183 144 человека, а по татарским источникам – более 400 тысяч, из которых в течение первого полутора лет умерло около 46% депортированных.
- Во Львове почтили память жертв геноцида крымскотатарского народа.
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