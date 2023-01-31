Соответствующее заявление в сессионный зал внесла депутат от Новой демократической партии Гизер Макферсон. сообщает Укринформ.

"Учитывая информацию о нарушении поддерживаемой Россией группой Вагнера прав человека и нападениях на гражданских в Украине, а также в других частях мира, Палата общин призывает правительство немедленно признать группу Вагнера террористической организацией", - говорится в тексте постановления.

Заметим, что в Канаде решение о внесении определенных организаций в перечень террористических относится к полномочиям правительства, поэтому это постановление является рекомендательным, а не обязательным к исполнению.

Напомним, на прошлой неделе Государственный департамент и Министерство финансов США объявили российский ПИК Вагнера транснациональной преступной организацией, предусматривающей введение дополнительных санкций.

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