Парламент Канады признал ЧВК Вагнера террористической организацией. Направил постановление правительства
Нижняя палата парламента Канады единогласно поддержала постановление о направлении правительства предложения по официальному признанию ЧВК Вагнера террористической организацией
Соответствующее заявление в сессионный зал внесла депутат от Новой демократической партии Гизер Макферсон. сообщает Укринформ.
"Учитывая информацию о нарушении поддерживаемой Россией группой Вагнера прав человека и нападениях на гражданских в Украине, а также в других частях мира, Палата общин призывает правительство немедленно признать группу Вагнера террористической организацией", - говорится в тексте постановления.
Заметим, что в Канаде решение о внесении определенных организаций в перечень террористических относится к полномочиям правительства, поэтому это постановление является рекомендательным, а не обязательным к исполнению.
- Напомним, на прошлой неделе Государственный департамент и Министерство финансов США объявили российский ПИК Вагнера транснациональной преступной организацией, предусматривающей введение дополнительных санкций.
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