Парламент Канады осудил псевдореферендумы РФ на оккупированных землях Украины

Палата общин парламента Канады единогласно приняла заявление об осуждении фейковых референдумов, проводимых Россией на временно оккупированных украинских территориях

Об этом сообщила на своей Facebook-странице посол Украины в Канаде Юлия Ковалив.

В одобренном документе Палата общин декларирует, что она не признает и никогда не признает легитимность этих референдумов.

Палата общин подтверждает, что территория Украины является признанной на время Будапештского меморандума и включает Крым и Донбасс, незаконно оккупированные Россией в 2014 году.

"Эти фиктивные референдумы являются частью сценария России по незаконной аннексии, который использовался в 2014 году, когда Россия провела фиктивный референдум в попытке узаконить свою незаконную аннексию Крыма", - говорится в заявлении депутатов.

Кроме того, канадские депутаты призвали правительство Канады оказывать дополнительную поддержку Украине к возвращению всех украинских территорий под суверенный контроль украинского правительства, в том числе из-за усиления санкций против России и предоставления дополнительной военной, гуманитарной и финансовой помощи.

Напомним, Великобритания ввела санкции против участников псевдореферендумов РФ на временно оккупированных территориях Украины.

ISW считает, что сразу после "референдумов" состоится аннексия оккупированной Украины.

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