Парламент Израиля впервые за три года принял годовой бюджет

В четверг утром парламент Израиля впервые за три года принял бюджет, сообщает The Washington Post.



Это важный шаг для Иерусалима на пути к стабилизации своей власти, ведь с марта 2018 года бюджет не удавалось утвердить ни разу.



После трех дней обсуждений и ночного голосования все 61 член коалиции поддержали новый бюджет.



"Этот праздник для Израиля", - написал в своем Twitter премьер-министр Нафтали Беннет.



Перед правительством был дедлайн 14 ноября 2021 года, в случае несоблюдения которого должны были наступить пятые для страны досрочные выборы парламента. Из-за недавних споров между членами коалиции премьер-министра Бенета возникали предположения, что кризис будет продолжаться.



Эксперты предупреждали, что без четкого бюджета государственный аппарат Израиля теряет стабильность с каждым месяцем. Финансирование было в значительной степени заморожено, даже когда страна столкнулась с пандемией, экономическим спадом и военным напряжением в регионе. В вечер голосования израильский центральный банк отмечал "колоссальную экономическую значимость" момента.



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