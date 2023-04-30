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Парламент Ирландии предложил выслать российского посла

30 апреля, 2023 воскресенье
08:35
Мир

Парламент Ирландии предложил выслать из страны посла России Юрия Филатова после его заявления о гибели ирландского добровольца в Украине

Об этом заявил глава Объединенного комитета по международным делам и обороне ирландского парламента Чарли Фланаган.

"Угрожающее, пугающее и ужасное заявление российского посольства в Дублине. Эти враждебные замечания неприемлемы. Пора попросить посла Филатова и его команду покинуть нашу страну", - написал он.

Таким образом, Фланаган отреагировал на официальное заявление посольства России, цитирует The Guardian . Оно обвинило власти Ирландии и ее СМИ в смерти добровольца Финбара Кефферки, погибшего на востоке Украины. Также российское посольство заявило, что приняло во внимание комментарии вице-премьер-министра Ирландии Майкла Мартина относительно "четких принципов" погибшего добровольца.

"Мы не знаем, каковы были его принципы. Однако мы знаем, что ответственность за смерть Финбара Кефферки в значительной степени несут ирландское правительство и СМИ. Именно правительство и СМИ вели антироссийскую пропаганду, создавали правду о конфликте в Украине, вводили в заблуждение таких людей, как "Финбар Кафферки", - говорится в публикации в телеграмм-канале посольства РФ,

  • 17 марта Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил , что Владимир Путин прекратит войну против Украины, когда его остановят: умиротворение не заставит диктатора РФ отказаться от захватнических планов.
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