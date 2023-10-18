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Парламент Грузии провалил голосование за импичмент президента Зурабишвили

18 октября, 2023 среда
16:43
Мир

В среду, 18 октября, парламент Грузии не смог отстранить от должности президента Саломе Зурабишвили

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

За импичмент президента Саломе Зурабишвили проголосовали 86 депутатов. Против проголосовал только лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили. Однако такого результата не хватило для отстранения Зурабишвили от должности президента Грузии, для этого нужно 100 голосов.

Парламентское большинство "Грузинской мечты" и "Силы народа" состоит из 85 депутатов. Многие оппозиционные депутаты, за исключением "Европейских социалистов", заранее объявили, что не поддерживают импичмент.

В оппозиции считают процесс импичмента желанием сорвать предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС. Кроме того, оппоненты считают, что это политическая месть Зурабишвили за ее публичную и острую критику правящего большинства из-за возобновления авиасообщений с Москвой и недостаточной поддержки Украины. А также формальное, как сама Зурабишвили заявила, выполнение 12 рекомендаций по получению статуса кандидата в ЕС.

Что известно о Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии в 2018 году благодаря поддержке "Грузинской мечты" и ее основателя, миллиардера Бидзины Иванишвили. Срок полномочий Зурабишвили истекает осенью 2024 года.

Отношения президента и правительства стали ухудшаться после начала войны в Украине. Зурабишвили не раз критиковала правительство за недостаточную поддержку Украины.

Так, в феврале Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны загнало себя в изоляцию своей нейтральной политикой по отношению к Украине на фоне широкомасштабной агрессии РФ. А в марте она обвинила правительство в том, что оно "говорит на одном языке с Москвой".

В августе Саломе Зурабишвили запланировала турне по Европе. В то же время правительство не одобрило ее визит в Германию, Украину, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль.

И 1 сентября "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента Зурабишвили из-за несогласованных с правительством визитов в Европу. Впрочем, у правящей партии не хватает необходимых для одобрения 100 голосов. Объявить импичмент Зурабишвили выйдет только при условии, что удастся привлечь часть депутатов от оппозиции.

3 октября конституционный суд Грузии начал рассмотрение вопроса о том, нарушила ли основной закон президент Саломе Зурабишвили, отправившись в зарубежные визиты без согласия правительства.

Суд признал ее виновной в нарушении конституции, вопрос об импичменте был направлен парламенту. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила , что не собирается уходить в отставку.

ЕС
Грузия
политика
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