Парламент Грузии отклонил закон об "иноагентах" во втором чтении

Об этом сообщает Грузинская служба Радио Свободы .

Сообщается, что во время голосования за проект закона об "иноагентах" один депутат отдал голос "За" и 35 народных избранников – "против".

Законопроект обязывал неправительственные организации и средства массовой информации, большая часть финансирования которых (не менее 20%) уходит из-за границы, регистрироваться как агенты иностранного влияния.