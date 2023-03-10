Парламент Грузии отклонил закон об "иноагентах" во втором чтении
10 марта парламент Грузии отклонил законопроект "О прозрачности иностранного влияния" во втором и окончательном чтении после массовых протестов в стране
Об этом сообщает Грузинская служба Радио Свободы .
Сообщается, что во время голосования за проект закона об "иноагентах" один депутат отдал голос "За" и 35 народных избранников – "против".
Законопроект обязывал неправительственные организации и средства массовой информации, большая часть финансирования которых (не менее 20%) уходит из-за границы, регистрироваться как агенты иностранного влияния.
- Напомним, 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому закону об иностранных агентах. Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. После этого в стране вспыхнули протесты. Полиция применила к участникам акций слезоточивый газ. На утро 8 марта было известно о задержании у здания парламента 66 митингующих. Оппозиция объявила о новых протестах.
- Сегодня, 9 марта, в Грузии начался третий вечер масштабных демонстраций против скандального законопроекта об "иноагентах". Демонстранты требуют ясности от власти, как именно она планирует отозвать законопроект "Об агентах иностранного влияния", а также немедленное освобождение всех задержанных протестующих.
- После двух ночей протестов и насильственного разгона демонстрантов под грузинским парламентом, власти Грузии утром 9 марта сообщили , что "откликают" скандальный законопроект об "иноагентах".
- Во время протестов в Тбилиси задержали добровольца Надима Хмаладзе, воевавшего против российской армии в рядах ВСУ: перед заключением его преследовали 4 человека.
- В министерстве внутренних дел Грузии заявили , что выпустили из-под стражи всех протестующих, а оппозиция требует отставки правительства и досрочных выборов.
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