Парламент Грузии отказался осуждать намерения РФ разместить пункт базирования флота в оккупированной Абхазии
Парламентское большинство в Грузии даже не будет рассматривать проект резолюции, в котором осуждаются планы РФ переместить часть своих кораблей в оккупированную Абхазию
Об этом заявил первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский, передает " Радио Свобода ".
Георгий Вольский обосновал решение парламентского большинства не принимать резолюцию тем, что Грузия "находится в сложном положении в условиях оккупации Россией Абхазии и Южной Осетии", а значит, голосовать за подобное решение "было бы провокацией".
По мнению политика, заявления о намерениях еще не означают строительство в Очамчирском порту российской базы, ведь аналогичные заявления Москва "делала еще в 2009 году", но с тех пор "в Очамчире не были проведены никакие работы по углублению морского дна или строительству инфраструктуры, необходимой на военно-морской базе".
Проект резолюции, подготовленный независимым депутатом Теоной Акубардией и ее коллегами по оппозиционной фракции "За Грузию", в резкой форме "осуждал оккупацию Москвой суверенной территории Грузии в Абхазии и Южной Осетии", так же как ее "милитаризацию, прямо угрожающую национальной безопасности" региона и всего евроатлантического сообщества.
- 5 октября стало известно, что Россия планирует разместить пункт базирования флота в непризнанной Абхазии. В МИД Грузии назвали такие намерения РФ грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии и очередной провокационной попыткой легитимизировать незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона.
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