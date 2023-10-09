Парламент Грузии отказался осуждать намерения РФ разместить пункт базирования флота в оккупированной Абхазии

Об этом заявил первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский, передает " Радио Свобода ".

Георгий Вольский обосновал решение парламентского большинства не принимать резолюцию тем, что Грузия "находится в сложном положении в условиях оккупации Россией Абхазии и Южной Осетии", а значит, голосовать за подобное решение "было бы провокацией".

По мнению политика, заявления о намерениях еще не означают строительство в Очамчирском порту российской базы, ведь аналогичные заявления Москва "делала еще в 2009 году", но с тех пор "в Очамчире не были проведены никакие работы по углублению морского дна или строительству инфраструктуры, необходимой на военно-морской базе".

Проект резолюции, подготовленный независимым депутатом Теоной Акубардией и ее коллегами по оппозиционной фракции "За Грузию", в резкой форме "осуждал оккупацию Москвой суверенной территории Грузии в Абхазии и Южной Осетии", так же как ее "милитаризацию, прямо угрожающую национальной безопасности" региона и всего евроатлантического сообщества.