Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что на голосование в немецком парламенте предложили документ под названием "Защищая мир и свободу в Европе – решительно поддерживая Украину тяжелым оружием сейчас". Документ призвал немедленно предоставить разрешение на экспорт в Украину боевых танков и бронетранспортеров из запасов промышленности. Кроме того, он потребовал направить Украине дополнительное тяжелое вооружение.

"Однако после бурных 50-минутных дебатов большинство депутатов от СДПГ, Зеленых и ВДП проголосовали за направление предложения оппозиции в комитеты по иностранным делам и экономическим вопросам для дальнейшего обсуждения. Это фактически откладывает пленарное голосование по тексту на несколько недель", - говорится в материале издания .

Вместе с тем во время обсуждения некоторые депутаты руководящей коалиции поддержали инициативу оппозиционеров. Депутат от "свободных демократов" Мари-Агнесс Штрак-Циммерман призвала к поставкам немецких танков.

"В нынешней военной ситуации, в которой украинская армия постепенно отвоевывает свои территории, мы должны передать по крайней мере бронетранспортеры Fuchs и БМП Marder. А если этого потребует ситуация, то, возможно, и боевой танк Leopard", - сказала депутат.

6 сентября Die Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказал в просьбе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о поставках дополнительного тяжелого вооружения, а именно современных немецких танков Leopard 2.

Позже Шольц заявил, что его страна и так достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать танки будет приниматься только в координации с союзниками.

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