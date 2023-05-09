Об этом говорится на официальном сайте Национального собрания Франции.

Резолюция не имеет обязательной силы, но она отражает единство всего спектра политических сил Франции по этому вопросу. В Национальном собрании десятки мест занимают депутаты и политические объединения, известные своим довольно примирительным отношением к путинскому режиму.

"Повсюду, где они действуют, боевики Вагнера распространяют нестабильность и насилие", - цитирует агентство AFP автора резолюции, депутата от правящей (макронистской) партии Бенжамена Аддада. "Они убивают и пытают. Они режут и грабят. Они запугивают и манипулируют с полной безнаказанностью", - убеждал он законодателей.

И все это, по его словам, они творят не только от жажды денег, но и потому, что они "преследуют широкую стратегию от Мали до Украины относительно поддержки агрессивной политики режима президента Путина относительно демократий".