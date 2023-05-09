Парламент Франции единогласно признал ЧВК Вагнера террористической организацией
Французский парламент единогласно принял резолюцию, призывающую правительство страны и Европейский союз внести ЧВК Вагнера в список террористических организаций
Об этом говорится на официальном сайте Национального собрания Франции.
Резолюция не имеет обязательной силы, но она отражает единство всего спектра политических сил Франции по этому вопросу. В Национальном собрании десятки мест занимают депутаты и политические объединения, известные своим довольно примирительным отношением к путинскому режиму.
"Повсюду, где они действуют, боевики Вагнера распространяют нестабильность и насилие", - цитирует агентство AFP автора резолюции, депутата от правящей (макронистской) партии Бенжамена Аддада. "Они убивают и пытают. Они режут и грабят. Они запугивают и манипулируют с полной безнаказанностью", - убеждал он законодателей.
И все это, по его словам, они творят не только от жажды денег, но и потому, что они "преследуют широкую стратегию от Мали до Украины относительно поддержки агрессивной политики режима президента Путина относительно демократий".
- В списке террористических организаций ЕС можно найти такие организации, как Аль-Каида и Исламское государство. За включение туда ПИК Вагнера ранее проголосовали парламенты Литвы и Эстонии .
- Также в ноябре все фракции Европарламента призвали признать ЧВК Вагнера террористической организацией.
- В конце января нижняя палата парламента Канады единогласно поддержала постановление о направлении правительства предложения по официальному признанию ЧВК Вагнера террористической организацией.
- Верховная Рада Украины на заседании 6 февраля признала частную военную компанию Вагнера международной преступной организацией.
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