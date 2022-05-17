Об этом сообщает Национальная телерадиокомпания Финляндии Yle.

За вступление в НАТО проголосовали 188 депутатов, а против – всего 8.

Голосование состоялось из-за того, что депутат "Союза левых сил" Маркус Мустаярви внес предложение в ответ об отказе от присоединения к НАТО. Однако оно была отклонена большинством.

15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb