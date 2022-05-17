Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО
Парламент Финляндии поддержал вступление в НАТО большинством голосов
Об этом сообщает Национальная телерадиокомпания Финляндии Yle.
За вступление в НАТО проголосовали 188 депутатов, а против – всего 8.
Голосование состоялось из-за того, что депутат "Союза левых сил" Маркус Мустаярви внес предложение в ответ об отказе от присоединения к НАТО. Однако оно была отклонена большинством.
- 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.64Продажа 33.36
- Актуальное
- Важное