Парламент Финляндии поддержал законопроект о вступлении страны в НАТО
В среду, 1 марта, парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО. Всего было 184 голоса за и 7 - против
Об этом говорится на правительственном сайте.
Отмечается, что один депутат от голосования воздержался, а 7 отсутствовали.
Результат голосования на пленарном заседании, на котором парламент Финляндии проголосовал за вступление Финляндии в НАТО в Хельсинки, Финляндия, 1 марта 2023 г. Фото: Reuters
Акт, принятый парламентом, будет подан на утверждение президенту Финляндии. Глава государства должен принять решение о подтверждении в течение трех месяцев после подачи акта.
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