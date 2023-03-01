Парламент Финляндии поддержал законопроект о вступлении страны в НАТО

Об этом говорится на правительственном сайте.

Отмечается, что один депутат от голосования воздержался, а 7 отсутствовали.

Результат голосования на пленарном заседании, на котором парламент Финляндии проголосовал за вступление Финляндии в НАТО в Хельсинки, Финляндия, 1 марта 2023 г. Фото: Reuters

Акт, принятый парламентом, будет подан на утверждение президенту Финляндии. Глава государства должен принять решение о подтверждении в течение трех месяцев после подачи акта.