Парламент Эстонии призвал страны-члены ООН закрыть украинское небо
Парламент Эстонской Республики принял решение с призывом к странам-членам ООН о закрытии неба Украины от российского агрессора
Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает Еспресо. TV.
"Это первое решение от парламента страны, которая входит в ЕС и НАТО. Первым быть сложно, ответственно и почетно. Поэтому от себя лично, от украинских парламентариев, от всего народа искренне благодарю Спикера Парламента Эстонской Республики Jüri Ratas и всех депутатов за смелость и преданность Украине. Это решение должно стать примером решимости для других парламентов мира. Ведь парламентарии - это представители народа. А народы мира требуют решительных действий по установлению мира и закрытию неба над Украиной. Мы с нетерпением ждем, чтобы небо снова стало для нас источником света и тепла, а не смерти и разрушений, которые несет россия", – сказал Руслан Стефанчук.
- Напомним, в 20 км от границы с НАТО погибли 35 человек. Если вы не закроете небо, то это вопрос времени, когда российские ракеты упадут на вашу территорию, - Зеленский
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