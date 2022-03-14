Парламент Эстонии призвал страны-члены ООН закрыть украинское небо

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает Еспресо. TV.

"Это первое решение от парламента страны, которая входит в ЕС и НАТО. Первым быть сложно, ответственно и почетно. Поэтому от себя лично, от украинских парламентариев, от всего народа искренне благодарю Спикера Парламента Эстонской Республики Jüri Ratas и всех депутатов за смелость и преданность Украине. Это решение должно стать примером решимости для других парламентов мира. Ведь парламентарии - это представители народа. А народы мира требуют решительных действий по установлению мира и закрытию неба над Украиной. Мы с нетерпением ждем, чтобы небо снова стало для нас источником света и тепла, а не смерти и разрушений, которые несет россия", – сказал Руслан Стефанчук.

Напомним, в 20 км от границы с НАТО погибли 35 человек. Если вы не закроете небо, то это вопрос времени, когда российские ракеты упадут на вашу территорию, - Зеленский

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