Парламент Эстонии признал российский режим террористическим и осудил аннексию украинских территорий
Парламент Эстонии признал российский режим террористическим и осудил аннексию территорий Украины
Об этом информирует посол Украины в Эстонии Марианна Беца .
"Исторический день. Как только Парламент Эстонии принял заявление "Осуждение аннексии территории Украины и объявление российского режима террористическим". Искренне благодарим наших эстонских друзей", - написала Беца.
Сайт представительного органа народа Эстонии – Рийгикогу сообщает , что страна никогда не признает нарушения территориальной целостности Украины.
"Путем правонарушения никогда невозможно добиться правды. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию наибольшей угрозой для мира как в Европе, так и во всем мире", – говорится в заявлении.
Кроме того, Эстония поддержала проведение расследований Международного и уголовного судов, эксперты которых выясняют обстоятельства военных преступлений России на территории Украины.
- 13 октября ПАСЕ признала российский режим террористическим. Впервые в истории Совет Европы заявил, что Украине нужно дать оружие, в том числе системы ПВО для защиты гражданского населения. Среди других важнейших шагов резолюции - скорейшее создание международного трибунала для России . Также отмечается, что пребывание РФ в Совбезе ООН является нелегальным, "нет юридических оснований, почему они там находятся".
- Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать специальный трибунал для высшего политического руководства России.
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