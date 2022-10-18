Парламент Эстонии признал российский режим террористическим и осудил аннексию украинских территорий

Об этом информирует посол Украины в Эстонии Марианна Беца .

"Исторический день. Как только Парламент Эстонии принял заявление "Осуждение аннексии территории Украины и объявление российского режима террористическим". Искренне благодарим наших эстонских друзей", - написала Беца.

Исторический день. Как только Парламент Эстонии (Рийгикогу) @Riigikogu принял заявление «Осуждение аннексии территории Украины и объявление российского режима террористическим». Благодарим наших эстонских друзей. Aitäh @markomihkelson @Riigikogu #StopRussia #StandWithUkraine — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) October 18, 2022

Сайт представительного органа народа Эстонии – Рийгикогу сообщает , что страна никогда не признает нарушения территориальной целостности Украины.

"Путем правонарушения никогда невозможно добиться правды. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию наибольшей угрозой для мира как в Европе, так и во всем мире", – говорится в заявлении.

Кроме того, Эстония поддержала проведение расследований Международного и уголовного судов, эксперты которых выясняют обстоятельства военных преступлений России на территории Украины.

13 октября ПАСЕ признала российский режим террористическим. Впервые в истории Совет Европы заявил, что Украине нужно дать оружие, в том числе системы ПВО для защиты гражданского населения. Среди других важнейших шагов резолюции - скорейшее создание международного трибунала для России . Также отмечается, что пребывание РФ в Совбезе ООН является нелегальным, "нет юридических оснований, почему они там находятся".

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать специальный трибунал для высшего политического руководства России.