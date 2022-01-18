Парламент Эстонии принял заявление в поддержку территориальной целостности Украины и осудил агрессию России
18 января Рийгикогу (парламент Эстонии) принял заявление в поддержку территориальной целостности Украины, а также осудил агрессию России
Об этом сообщает ERR .
За принятие заявления в поддержку Украины проголосовали 67 эстонских депутатов. Авторы документа призвали все страны безоговорочно поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины.
В заявлении отмечается, что последствия агрессии РФ против Украины в 2014 году до сих пор не ликвидированы, и в Европе стремительно растут угрозы в сфере безопасности.
Эстонские парламентарии решительно осудили агрессию России, подтвердив свои позиции 2014 и 2018 годов, что осуждает деятельность РФ по отношению к Украине и оккупацию Крыма.
Также в документе подчеркивается, что ни одна страна, являющаяся членом ЕС или НАТО, не имеет права вето на расширение этих блоков.
"Членство Украины в международных организациях – это решение Украины и данных организаций, третьи стороны не обладают правом голоса в этом вопросе", – говорится в заявлении.
- Напомним, на фоне роста российской угрозы Эстония заявила о готовности разместить до 5 тысяч солдат быстрого реагирования НАТО.
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