Парламент Эстонии принял заявление в поддержку территориальной целостности Украины и осудил агрессию России

Об этом сообщает ERR .



За принятие заявления в поддержку Украины проголосовали 67 эстонских депутатов. Авторы документа призвали все страны безоговорочно поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины.



В заявлении отмечается, что последствия агрессии РФ против Украины в 2014 году до сих пор не ликвидированы, и в Европе стремительно растут угрозы в сфере безопасности.



Эстонские парламентарии решительно осудили агрессию России, подтвердив свои позиции 2014 и 2018 годов, что осуждает деятельность РФ по отношению к Украине и оккупацию Крыма.



Также в документе подчеркивается, что ни одна страна, являющаяся членом ЕС или НАТО, не имеет права вето на расширение этих блоков.



"Членство Украины в международных организациях – это решение Украины и данных организаций, третьи стороны не обладают правом голоса в этом вопросе", – говорится в заявлении.

Напомним, на фоне роста российской угрозы Эстония заявила о готовности разместить до 5 тысяч солдат быстрого реагирования НАТО.