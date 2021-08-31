Парламент Эстонии на безальтернативной основе избрал экс-ректора Тартуского университета и директора музея президентом

Об этом сообщает пресс-служба эстонского парламента, передает Еспресо.TV.



Впервые Рийгикогу избирал президента среди только одной кандидатуры. Оппозиция не смогла выдвинуть собственного кандидата.



За его кандидатуру проголосовали 72 депутата из 101, незаполненными оказались 8 избирательных бюллетеней. В голосования приняли участие 80 депутатов.



Минимальное необходимое количество голосов для избрания президента парламентом составляет 68 голосов.



Карис был избран в ходе второго тура голосования. В ходе первого тура в понедельник за него проголосовали 63 депутата из 101.



Кандидатуру Карис выдвинули обе правящие партии: Центра и Реформ, у которых на двоих 59 депутатов в парламенте. Во вторник большинство от оппозиционной Социал-демократической партии (11 голосов) перед вторым туром голосования заявили, что поддержат кандидата. Ранее они выступали за второй срок для действующего президента Керсти Кальюлайд.



Карис родился 26 марта 1958 года. Он молекулярным генетиком и биологом развития, а также бывшим ректором Эстонского университета естественных наук (2003-2007) и Тартуского университета (2007-2012). С 2013 года он работал госконтролера, в 2017 году возглавил Эстонский национальный музей.



Его жена Сирье Карис является директором Тартуского городского музея. У них двое взрослых сыновей и взрослая дочь.



В предвыборном интервью порталу телерадиовещания ERR Карис заявил, что внешнеполитическое положение Эстонии, по его мнению, "очень хорошее".

