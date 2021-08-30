Парламент Эстонии 30 августа будет выбирать президента: пока только один кандидат

Об этом сообщает " Европейская правда " со ссылкой на ERR .



Алар Карис является единственным официально утвержденным кандидатом на президентских выборах, которые начнутся в парламенте 30 августа.



В 13:00 Рийгикогу начнет выбирать президента. Впервые за 30 лет на выборах будет только один кандидат - экс-ректор Тартуского университета и действующий директор Эстонского национального музея Алар Карис.



Для представления кандидатуры на пост президента в эстонском парламенте необходимо 21 голос. Ни одна оппозиционная партия не смогла выдвинуть кандидатов, в частности социал-демократы, которые поддерживают переизбрание Керсти Кальюлайд на второй срок.

Алара Ариса на пост президента Эстонии выдвинули коалиция из "Партии Реформ" и "Центристской партии". Вместе они 59 голосов в парламентов, впрочем для избрания президента необходимо иметь не менее 68 "за". Всего в Рийгикогу 101 депутат.



Кроме голосов "Центристской партии" и "Партии реформ", Карис нужно будет заручиться поддержкой или социал-демократов, или партии Isamaa. Обе фракции объявили свободное голосование по кандидатуре президента, то есть каждый депутат сам будет решать, поддержать Карис.



Лидеры реформистов и центристов Кая Каллас и Юри Ратас заявили в воскресенье в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV, что Карис получит даже больше 68 голосов уже в первом туре выборов. Между тем, по оценке председателя EKRE Мартина Хельме, Карис может получить в первом туре лишь 65 голосов. Заместитель председателя Isamaa Урмас Рейнсалу и член правления соцдемив Евгений Осиновский точное число голосов прогнозировать не стали, но по мнению Осиновского, выбрать Карис президентом в понедельник не удастся.



Социал-демократы не скрывают, что они поддерживают переизбрание на второй срок действующего президента Керсти Кальюлайд, и Осиновский заявил в эфире ETV, что отказ выдвигать ее кандидатом - некрасивая история.



"Всем известно, что она не вызвала симпатии у второго правительства Юри Ратас, но удивляет то, что Партия реформ отозвала свою поддержку Керсти Кальюлайд. Мы видим, что процесс президентских выборов, который мог бы заключаться в поиске лучшего президента для Эстонии, превратился в ситуацию , в которой Юри Ратас и Кая Каллас пытаются не поссориться и найти единого кандидата ", - сказал представитель соцдемив.

Первый тур в Рийгикогу начнется в понедельник в 13:00. Если кандидат не наберет необходимого большинства, второй тур будет проведен во вторник, 31 августа, в 12:00. Кандидаты могут быть выдвинуты утром того же дня с 8:00 до 10:00.

Если президента не удастся избрать и во втором туре, то прямо во вторник состоится и третий тур. Если же и он закончится безрезультатно, то процесс выборов перейдет в коллегию выборщиков, где до 101 депутата Рийгикогу присоединятся 107 представителей местных самоуправлений.

В случае если президента не удастся избрать в коллегии выборщиков весь процесс нужно будет начинать заново по выдвижению кандидатов и голосования в парламенте.

В случае избрания Алар Карис заменит на посту действующую президенткой Керсти Кальюлайд и вступит в должность в октябре.