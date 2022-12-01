Парламент досрочно прекратил полномочия находившейся в ОПЗЖ нардепки Левочкиной

Об этом написал в телеграмме нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк .

"Парламент досрочно прекратил полномочия народного депутата от эксОПЗЖ Левочкиной Ю.В." – написал Железняк.

Сообщается, что поддержали увольнение – 285 депутатов.

"В зале осталось 417 депутатов, рекордно низкий уровень", – добавил он после голосования.

Накануне, 30 ноября, стало известно, что народная депутат от фракции партии "Оппозиционная платформа - При жизни" Юлия Левочкина решила сложить полномочия "в связи с семейными обстоятельствами".

"Прежде всего, я хочу выразить большую благодарность избирателям, которые доверили мне их представлять. Искренне благодарю моих друзей и коллег по Верховной Раде и ПАСЕ, с которыми имела честь работать в течение 15 лет. Мое решение принято в связи с семейными обстоятельствами", - цитирует Левочкину ее пресс-служба.

В сентябре 2022 г. суд запретил деятельность партии ОПЗЖ в Украине: Кассационный админсуд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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