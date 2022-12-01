Парламент досрочно прекратил полномочия находившейся в ОПЗЖ нардепки Левочкиной
Верховная рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата от бывшей фракции ОПЗЖ Юлии Левочкиной
Об этом написал в телеграмме нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк .
"Парламент досрочно прекратил полномочия народного депутата от эксОПЗЖ Левочкиной Ю.В." – написал Железняк.
Сообщается, что поддержали увольнение – 285 депутатов.
"В зале осталось 417 депутатов, рекордно низкий уровень", – добавил он после голосования.
Накануне, 30 ноября, стало известно, что народная депутат от фракции партии "Оппозиционная платформа - При жизни" Юлия Левочкина решила сложить полномочия "в связи с семейными обстоятельствами".
"Прежде всего, я хочу выразить большую благодарность избирателям, которые доверили мне их представлять. Искренне благодарю моих друзей и коллег по Верховной Раде и ПАСЕ, с которыми имела честь работать в течение 15 лет. Мое решение принято в связи с семейными обстоятельствами", - цитирует Левочкину ее пресс-служба.
- В сентябре 2022 г. суд запретил деятельность партии ОПЗЖ в Украине: Кассационный админсуд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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