Об этом Вятрович написал в Facebook .

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович призвал коллег по парламенту поддержать законопроект №7459 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украина".

"Сегодня зарегистрирован законопроект № 7459, появление которого является хорошим примером сотрудничества депутатов, экспертной среды и исполнительной власти для защиты национальных интересов Украины. Его соавторами стали более 50 депутатов из разных фракций, в том числе глава Верховной Рады и его заместители", – сообщил нардеп .

"Цель этого документа – перекрыть влияние "русского мира" на украинское книгоиздание и книгораспространение как извне, так и изнутри страны. Законопроект предусматривает запрет импорта книг из России и Беларуси, прекращение продаж ранее ввезенных российских книг, почти полный запрет печати и ввоза произведений граждан Российской Федерации (речь идет именно о гражданах РФ, а не о "мертвых россиянах" вроде Пушкина с Достоевским)", - объясняет народный депутат.

Другая важная норма законопроекта предусматривает, что книги в Украине издаются на украинском языке, языках ЕС и коренных народов Украины. На других языках (в том числе на русском) могут издаваться оригинальные произведения, но не переводы, говорится в документе.

"Эта норма заблокирует планы "русского мира" захватить наш книжный рынок изнутри. Мировая литература, включая популярные книжные новинки, будет говорить к нашим читателям на украинском языке или языках оригинала", - отмечает Владимир Вятрович.

"Надеюсь, никакие лоббисты российских интересов не смогут помешать парламенту быстро принять этот закон, важный не только для выживания книжной отрасли, но и для национальной безопасности государства. Кстати, не менее важно принять наконец-то во втором чтении законопроект 6287 о поддержке украинских книжных магазинов и издательств . Надеюсь, это произойдет уже на ближайшем пленарном заседании", – резюмирует депутат.