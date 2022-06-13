English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Парламент должен перекрыть влияние "русского мира" на украинское книгоиздание и книгораспространение, – Владимир Вятрович

Парламент должен перекрыть влияние "русского мира" на украинское книгоиздание и книгораспространение, – Владимир Вятрович

13 июня, 2022 понедельник
16:31
Общество

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович призвал коллег поддержать законопроект, предусматривающий запрет импорта книг из России и Беларуси, прекращение продаж ранее ввезенных российских книг, почти полный запрет печати и ввоза произведений граждан РФ

Об этом Вятрович написал в Facebook .

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович призвал коллег по парламенту поддержать законопроект №7459 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украина".

"Сегодня зарегистрирован законопроект № 7459, появление которого является хорошим примером сотрудничества депутатов, экспертной среды и исполнительной власти для защиты национальных интересов Украины. Его соавторами стали более 50 депутатов из разных фракций, в том числе глава Верховной Рады и его заместители", – сообщил нардеп .

"Цель этого документа – перекрыть влияние "русского мира" на украинское книгоиздание и книгораспространение как извне, так и изнутри страны. Законопроект предусматривает запрет импорта книг из России и Беларуси, прекращение продаж ранее ввезенных российских книг, почти полный запрет печати и ввоза произведений граждан Российской Федерации (речь идет именно о гражданах РФ, а не о "мертвых россиянах" вроде Пушкина с Достоевским)", - объясняет народный депутат.

Другая важная норма законопроекта предусматривает, что книги в Украине издаются на украинском языке, языках ЕС и коренных народов Украины. На других языках (в том числе на русском) могут издаваться оригинальные произведения, но не переводы, говорится в документе.

"Эта норма заблокирует планы "русского мира" захватить наш книжный рынок изнутри. Мировая литература, включая популярные книжные новинки, будет говорить к нашим читателям на украинском языке или языках оригинала", - отмечает Владимир Вятрович.

"Надеюсь, никакие лоббисты российских интересов не смогут помешать парламенту быстро принять этот закон, важный не только для выживания книжной отрасли, но и для национальной безопасности государства. Кстати, не менее важно принять наконец-то во втором чтении законопроект 6287 о поддержке украинских книжных магазинов и издательств . Надеюсь, это произойдет уже на ближайшем пленарном заседании", – резюмирует депутат.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
Читайте также:
Віталій Портников
10 июня, 2022 пятница
Война будет долгой. С Путиным можно договориться только на российско-польской границе, - Портников
Військова повістка
10 июня, 2022 пятница
"Выбросил повестку. Спрятался в селе, никто меня не найдет". В СНБО опровергли самые распространенные фейки о сообщениях из военкомата
Олексій Резніков
12 июня, 2022 воскресенье
Резинков назвал ориентировочные сроки поставок РСЗО для Украины
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.06
    Покупка 34.06
    Продажа 35.01
  • EUR
    Покупка 35.64
    Продажа 36.98
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
13 июня
16:59
Украинцы за время полномасштабной войны зарегистрировали 30 тыс. бизнесов, в том числе 26 тыс. ФОП
16:48
Эксклюзив
Мы освободим Мариуполь, как и в 2014 году, - боец ВСУ Шевченко
16:47
Эксклюзив
В Верховине для переселенцев заработал проект "Шелтер"
16:39
Под Бучей правоохранители обнаружили еще одно массовое захоронение
16:39
Макрон объявил о начале периода военной экономики во Франции
16:36
В Киеве предпринимателю, продавшему гуманитарку на полмиллиона гривен, сообщили о подозрении
16:36
Эксклюзив
Пленные воины могут находиться в оккупированной Оленовке, мы просим Красный Крест предоставить больше сведений, – сестра бойца "Азова"
16:21
На Запорожье сокращают комендантский час
16:21
В Грузии считают, что они должны получить статус кандидата в ЕС раньше Украины
16:13
Оккупанты минируют дороги и проводят разведку вблизи Старого Салтова, - Минобороны
16:08
Российская сеть, которой заменили McDonald's, украла логотип у производителя кормов для животных
16:03
Украине сначала следует провести учет оружия на руках у граждан, а потом говорить о его легализации, - глава Нацполиции
15:48
окупант
"У пацанов уже крыша едет. Троих на дурку отправили": рашист о потерях на фронте, - разведка
15:36
Википедия подала апелляцию на решение московского суда об удалении информации о войне в Украине
15:29
Эксклюзив
ВСУ профессионально уничтожают позиции врага. Масштабного контрнаступления не будет, - военный эксперт Притула
15:28
Аналитика
Война затягивается: могли ли мы подготовиться лучше?
15:28
Эксклюзив
Опасность приближается, но о наступлении на Славянск пока говорить рано, - руководитель ВА Лях
15:24
"Американское оружие очень эффективное, с советским сравнивать невозможно": ВСУ показали освобожденные села на Донбассе
15:23
Подоляк рассказал, что Зеленскому было известно о вторжении РФ до 24 февраля.
15:18
"Чтобы гарантировать удобную логистику и безопасность, рассматриваем разные локации": в Офисе президента рассказали, как идет подготовка к Евровидению-2023
15:07
Олаф Шольц
В немецком правительстве не подтвердили визит Шольца в Киев с Макроном и Драги 16 июня
14:53
Ингрида Шимоните
Некоторые страны считают, что Украине еще рановата в ЕС, - премьер Литвы
14:52
В МЗ рассказали, что такое "синдром беженца" и как вынужденным переселенцам его преодолеть
14:46
ГДР также являлась частью советской империи: Кличко предупредил, что планы Путина не ограничиваются Украиной и Польшей
14:43
Пытался избежать санкций: суд арестовал украинские активы российского олигарха Фридмана
14:35
18 тыс. тонн украинской кукурузы доставили в Испанию по новому маршруту
14:10
Немецкие университеты создали "академию в экзиле" для украинских ученых
14:01
Мэр Святогорска, обвиненный в госизмене, перешел на сторону оккупантов и возглавит "администрацию" города
14:01
В Киевской области около 90% предприятий возобновили работу, из районов боевых действий переехало 10 компаний
13:57
"Манчестер Сити" объявил о переходе Холанда
13:55
Оккупанты обстреляли Прилуки на Черниговщине: зафиксированы "прилеты" трех ракет
13:46
Аналитика
Виталий Портников
Путин занимается собиранием земель
13:27
В Офисе президента рассказали, какое оружие необходимо, чтобы выкинуть РФ из Украины
13:27
На фото Владимир Зеленский
"Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается": Зеленский обратился к American Jewish Committee Global Forum
13:14
Эксклюзив
Конец путинского режима совпадет с распадом России. Украина становится приговором для Кремля, - Огрызко
13:14
Эксклюзив
Взрыв в Мелитополе - это провокация рашистов, проводящих зачистку коллаборантов - городской глава Федоров
13:08
Обновлено
Над Николаевом сбили российский беспилотник
13:03
В Мариуполе оккупанты предлагают "за еду" убирать завалы и хоронить тела в братских могилах, - разведка
12:56
"Россияне достигли последних резервов, а белорусы вряд ли будут атаковать": польский генерал проанализировал ситуацию на фронте
12:45
Смартфон
Украинцы за неделю в "Дии" подали 25 тыс. заявок на одну из самых популярных справок
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV