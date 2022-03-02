Парламент Дании вывесит флаг Украины рядом с национальным
Парламент Дании 3 марта поднимет украинский флаг рядом с датским в знак солидарности с Украиной
Об этом сообщает ЕН со ссылкой на DR.
Министерство юстиции разрешило вывесить сине-желтое знамя на входе в парламент до 16 марта.
Обычно флаги других стран размещают только напротив главной лестницы Фолькетинга, когда принимают делегации той или иной страны.
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