4 марта у Зеленского были обращения в парламент Чили и губернаторов США, а также беседы с премьером Канады Джастином Трюдо и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен

Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

"Только что обратился в парламент Чили – еще одной страны, услышавшей Украину, услышала то, к чему мы стремимся. Не важно, какое расстояние между нашими народами. Мы все равно ценим жизнь и защищаем международный порядок. Должны лишить рашизм даже надежды на поддержку в Латинской Америке" .

Обратился и к губернаторам штатов США – это впервые такое особое обращение именно к избранным гражданами представителям каждого штата. Поблагодарил их за поддержку, подчеркнул, как мы вместе с Америкой можем не только победить в продолжающейся битве, но и доказать, что свобода и сотрудничество всегда восстанавливают нормальную жизнь после ударов агрессии", - говорится в обращении.

Также президент сообщил, что провел сегодня несколько международных разговоров, разговоров с нашими партнерами.

"Поблагодарил Канаду и лично господина премьер-министра Трюдо за неизменную поддержку. За очередное ее проявление - финансовую помощь, объемом 2 миллиарда 400 миллионов канадских долларов, которые наш бюджет уже получил. Подробно обсудили ситуацию на поле боя и потребности нашего государства.

Чтобы быстрее отбросить врага с нашей земли и тем самым быстрее завершить эту войну, мы должны еще больше мобилизовать мир, наших партнеров, все народы, которые не соглашаются с хаосом, который российская агрессия несет миру.

Говорил с Урсулой фон дер Ляен, госпожой президентом Еврокомиссии. Наши шаги в евроинтеграции, наши совместные мероприятия, которые готовим... Новый санкционный пакет Евросоюза, который непременно должен продолжить линию давления на Россию, давление, чтобы снизить ее террористический потенциал, ее угрозу", - добавил Владимир Зеленский.