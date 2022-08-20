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Парламент Черногории отправило в отставку правительство страны

20 августа, 2022 суббота
05:22
Мир

Правительства Черногории во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем в ночь на 20 августа вынесен вотум недоверия

Об этом сообщает DW со ссылкой на Скупщину (парламент) Черногории.

Отмечается, что это произошло три недели спустя после заключения соглашения Черногории с Сербской православной церковью. В рамках договоренности, подписанной премьером Абазовичем и сербским патриархом Порфирием, утверждался правовой статус СПЦ в Черногории, предоставлялись соответствующие имущественные гарантии и отменялись некоторые ее особые права.

"По мнению Абазовича, принятое соглашение должно помочь урегулировать все церковные споры относительно имущества СПЦ в Черногории, чтобы получить возможность сосредоточиться на других важных вопросах. Критики считают, что отдельно от других религиозных общин в особом соглашении с СПЦ потребности не было", - говорится в публикации.

Пока неясно, отмечает DW, приведет ли это решение к досрочным парламентским выборам - или партии, входящие в состав Скупщины, попытаются сформировать новую коалицию.

36-летний Дритан Абазович возглавил правительство Черногории 28 апреля 2022 года.

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