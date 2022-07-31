Парламент Черногории осудил войну РФ против Украины и потребовал россиян немедленно прекратить военные действия
В субботу, 30 июля, парламентарии Черногории приняли резолюцию по военной агрессии России против Украины и осудили российское вторжение, направленное против украинского суверенитета и территориальной целостности, гражданского населения и имущества
Об этом сообщает издание Pobjeda.
Резолюцию поддержали 55 из 77 депутатов, против высказались 18, еще трое – воздержались во время голосования.
Документ осуждает открытый акт агрессии и военное вторжение вооруженных сил РФ в Украину как независимое и международно признанное государство.
Парламент Черногории обратился к российским властям с требованием немедленно прекратить войну, которая "прямо подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, уничтожает военные и гражданские объекты и ставит под угрозу жизнь миллионов людей, прежде всего гражданского населения".
Также черногорские депутаты просят ООН, ОБСЕ и другие международные организации и государства, особенно с ЕС и НАТО использовать "все возможные дипломатические, политические и экономические средства для сдерживания Российской Федерации от продолжения ее агрессивных действий на территории Украины".
Они также обращаются к своему правительству и всем политическим и социальным группам с просьбой "безоговорочно, открыто и единодушно осудить этот акт агрессии, насколько они будут непредсказуемы для безопасности и мира Европы и мира".
Резолюция выражает полную поддержку всем принятым на уровне Европейского Союза и странам-партнерам мерам по сдерживанию России, а также готовности Черногории полностью их выполнять на основе принципа справедливости и необходимости установить мир.
"Скупщина Черногории выражает свое глубочайшее соболезнование народу Украины, который ныне предстал перед самыми серьезными вызовами и страданиями со времен Второй мировой войны, и призывает граждан, государственные учреждения и общественные организации проявить солидарность и предоставить все возможные формы гуманитарной поддержки", - говорится в принятом документе .
- Напомним, Министерство иностранных дел Черногории заявило , что власти страны заморозили имущество двух граждан России в рамках санкций Европейского Союза
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