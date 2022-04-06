Парламент Чехии признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом народа Украины
Нижняя палата чешского парламента признала Голодомор 1932-33 годов актом геноцида украинского народа
Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебейнис в facebook .
По его словам, за такое решение депутаты проголосовали единогласно.
"Палата депутатов чешского парламента только что единогласно признала Голодомор в Украине в 1932-33 годах актом геноцида украинского народа. Детали после", - написал Перебийнис.
Палата депутатов – нижняя палата парламента Чехии. Верхней палатой законодательного органа страны является Сенат.
- 16 декабря 2021 года Верховная Рада приняла постановление, в котором призвала немецкий Бундестаг признать Голодомор геноцидом украинского народа .
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