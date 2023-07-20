Парламент Чехии одобрил соглашение об оборонном сотрудничестве с США
Палата депутатов Чехии в среду завершила процедуру парламентского одобрения соглашения об оборонном сотрудничестве с Соединенными Штатами, которое вступит в силу после подписи президента Петра Павела
Об этом сообщает CTK.
После 4,5-часовых дебатов по поводу чешско-американского оборонного соглашения против его одобрения проголосовали только представители евроскептической партии "Свобода и прямая демократия", а также несколько депутатов партии ANO экспремьера Андрея Бабиша.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова в парламенте заявила, что оборонный договор с США дает Праге дополнительную гарантию безопасности, что особенно важно из-за нынешней ситуации с безопасностью в связи с российской военной агрессией против Украины.
"В этой ситуации мы не можем обойтись без крепкого союза с другими демократическими странами", – подчеркнула Чернохова.
Поскольку верхняя палата парламента приняла соглашение на прошлой неделе, президент Чехии Петр Павел может подписать его, завершив таким образом процесс ратификации в Чехии.
- Напомним, 30 июня госдеп США одобрил продажу самолетов F-35 Чехии по соглашению на $5,62 млрд.
- Ранее, в феврале стало известно , что США предоставит Чехии дополнительно 200 млн долларов на модернизацию армии за оборудование, переданное Украине.
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