Парламент Чехии одобрил соглашение об оборонном сотрудничестве с США

Об этом сообщает CTK.

После 4,5-часовых дебатов по поводу чешско-американского оборонного соглашения против его одобрения проголосовали только представители евроскептической партии "Свобода и прямая демократия", а также несколько депутатов партии ANO экспремьера Андрея Бабиша.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова в парламенте заявила, что оборонный договор с США дает Праге дополнительную гарантию безопасности, что особенно важно из-за нынешней ситуации с безопасностью в связи с российской военной агрессией против Украины.

"В этой ситуации мы не можем обойтись без крепкого союза с другими демократическими странами", – подчеркнула Чернохова.

Поскольку верхняя палата парламента приняла соглашение на прошлой неделе, президент Чехии Петр Павел может подписать его, завершив таким образом процесс ратификации в Чехии.