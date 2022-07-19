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Парламент Британии не сумел отправить в отставку правительство Джонсона

19 июля, 2022 вторник
00:54
Мир

Палата общин Великобритании вечером в понедельник не смогла объявить вотум недоверия правительству во главе с Борисом Джонсоном – 349 депутатов поддержали правительство, в то время как 238 проголосовали против

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сначала вотум недоверия пыталась инициировать оппозиционная лейбористская партия, требовавшая немедленной отставки Джонсона. Но депутаты, большинство из которых составляют консерваторы, отклонили это ходатайство.

Британское правительство пошло на необычный шаг и инициировало вотум недоверия к самому себе. Консерваторам не понравилось представление лейбористов, выражавших недоверие не только Джонсону лично, но и всему правительству.

Дебаты в Палате общин в понедельник днем касались преимущественно внутриэкономических проблем. Правительство Джонсона лейбористы обвиняли в провале социальной поддержки населения, консерватор же напомнил об эффективной борьбе с COVID-19 и Brexit.

Если бы вотум недоверия был объявлен, в Великобритании должны быть объявлены всеобщие выборы, где, как ожидалось, Консервативная партия получила бы худший результат по сравнению с 2019 годом.

  • Напомним, Борис Джонсон был вынужден подать в отставку с поста лидера Консервативной партии в начале июля под давлением ряда внутриполитических скандалов и призывов однопартийцев. До избрания нового лидера Тори Джонсон продолжает исполнять обязанности главы правительства.
  • По состоянию на сегодняшний день участие в выборах лидера Консервативной партии принимают четверо претендентов: бывший министр финансов Риши Сунак, младший министер по торговой политике Пенни Мордонт, министер иностранных дел Лиз Трасс и бывший министер по вопросам равенства и местного самоуправления Кэми Баденох.

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Борис Джонсон
Великобритания
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